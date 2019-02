Την Τρίτη στην Πάτρα ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος

Την ερχόμενη Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 ε.ε. με την ευλογία του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου θα έρθει στην πόλη της Πάτρας, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορέας και Υπέρτιμος Έξαρχος Ιαπωνίας π. Αμβρόσιος για να μιλήσει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολής «Ο Πρωτόκλητος», στην οδό Μιαούλη 68 και Κανακάρη, στις 18.30 το απόγευμα.

Το θέμα της ενδιαφέρουσας όπως αναμένεται, ομιλίας του είναι: «Ταπεινὲς προσπάθειες για την διάδοση του Λόγου του Θεού στην Χώρα της Πρωϊνής Γαλήνης».

Θα ακολουθήσει προβολή DVD με στιγμιότυπα από την δράση και την ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην μακρινή Κορέα, την «Χώρα της Πρωϊνής Γαλήνης», όπως λέγεται η χώρα αυτή της άπω ανατολής.

Ο Μητροπολίτης Κορέας είναι ένας εξαίρετος Ιεράρχης με πλούσιο βιογραφικό και ταπεινό φρόνημα. Διαδέχθηκε τον Μητροπολίτη κ. Σωτήριο νυν Πισιδίας, τον οποίο τιμά ιδιαίτερα και συνεργάζεται άριστα μαζί του.

Αγωνίζεται για τη διάδοση της Ορθοδοξίας στην Άπω Ανατολή αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις δυσκολίες που ανακύπτουν.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορέας συμμετείχε ως μέλος της Πατριαρχικής αντιπροσωπείας στις Συνελεύσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Conference on World Mission and Evangelism), Sao Paulo, Βραζιλία (1997) και Αθήνα (2005) και στο Συνέδριο των Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών του “Συνδέσμου” στο Βελιγράδι (1998). Παράλληλα με την εκκλησιαστικὴ διακονία του στην Ιερὰ Μητρόπολη Κορέας υπηρετεί απὸ το 2004 και ως Καθηγητὴς στο Hankuk University of Foreign Studies (Τμήμα Ελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών).

Έχει ξαναεπισκεφθεί την Πάτρα κατά το παρελθόν.