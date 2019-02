Βραβείο Grammy για τον 94χρονο Τζίμι Κάρτερ

Με Grammy βραβεύθηκε ο 39ος Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ. Σε ηλικία 94 ετών σήμερα, ο Τζίμι Κάρτερ που διετέλεσε Πρόεδρος από το 1977 έως το 1980, πήρε το βραβείο για το ακουστικό βιβλίο του (audiobook) «Πίστη: Ένα Ταξίδι Για Όλους», και έγινε το τρίτο μεγαλύτερο σε ηλικία πρόσωπο που βραβεύεται από τον θεσμό των Γκράμμυ.

To 1991, είχε βραβευθεί στα 95 του ο κωμικός Τζορτζ Μπερνς και το 2011, το βραβείο για το Καλύτερο Άλμπουμ Παραδοσιακού Μπλουζ είχε πάρει ο Πάιντοπ Πέρκινς, σε ηλικία 97 χρόνων.

Το βραβείο Best Spoken Word Album ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος το παίρνει για 2η φορά, καθώς είχε βραβευθεί και το 2016 για το ακουστικό βιβλίο του «Γεμάτη Ζωή: Στοχασμοί, στα 90».

Ο Τζίμι Κάρτερ δεν είναι ο μόνος Πρόεδρος των ΗΠΑ με δύο Grammy στην κατοχή του: Ο Μπιλ Κλίντον είχε πάρει Grammy το 2004 ως αφηγητής στο «Prokofiev: Peter and the Wolf/Beintus: Wolf Tracks» και την επόμενη χρονιά για το ακουστικό βιβλίο «Η Ζωή Μου». Δύο Grammy για το Best Spoken Word Album έχει πάρει και ο Μπαράκ Ομπάμα, το πρώτο, το 2006, για το ακουστικό βιβλίο «Όνειρα Απ' Τον Πατέρα Μου» και το δεύτερο, το 2008, για το ακουστικό βιβλίο «Το Θράσος Της Ελπίδας».

Στο ακουστικό βιβλίο του που βραβεύθηκε φέτος, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ που ανήκει στους Δημοκρατικούς, στοχάζεται πάνω στο πώς η πίστη τον βοήθησε και στις καλές εποχές και στα δύσκολα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ