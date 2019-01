Αγγελική Νικολούλη:" Έτσι γράφονται οι τραγωδίες"- H συγκλονιστική ιστορία πατέρα και γιου

View this post on Instagram

Τα χαμόγελα αυτής της όμορφης οικογένειας έσβησαν...Ο Βασίλης Πασχούδης, ο γυναικολόγος και φιλαράκι μου και ο μοναχογιός του Χρήστος, χτυπήθηκαν με μικρή χρονική διαφορά απο την ίδια ασθένεια...Ο πατέρας διέκοψε πριν λίγους μήνες τη θεραπεία του για να φύγει πρώτος...Να μη δει το γιό του να χάνεται...Τώρα, τον ακολούθησε το χαμογελαστό παιδί της παρέας μας. Το υπέροχο αυτό πλάσμα. Η Μάτα, η γλυκιά μάνα και σύζυγος, έμεινε πίσω παγωμένη, άδεια..Έτσι ξαφνικά γράφονται φίλοι μου οι τραγωδίες...

