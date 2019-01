Χιόνισε στην έρημο της Αριζόνα – ΔΕΙΤΕ ΜΑΓΕΥΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σπάνιο φαινόμενο αντίκρυσαν οι επισκέπτες των ερήμων στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, καθώς σημειώθηκε χιονόπτωση στην περιοχή από το Αλμπουκέρκη και την Τουσόν μέχρι το Γκραντ Κάνυον.

Η Έρημος Σονόρα και οι διάσημοι κάκτοι της καλύφθηκαν από ένα λεπτό στρώμα χιονιού, που έμοιαζε με πούδρα, ενώ κάτι παρόμοιο αντίκρισαν κι όσοι επισκέφτηκαν το Γκραντ Κάνυον, όπου οι κόκκινοι βράχοι είχαν επίσης πάνω τους χιόνι.

Πολλοί ήταν αυτοί που φωτογράφισαν το φαινόμενο και ανέβασαν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

After experiencing this trail so many times in its normal state, seeing it under a fresh layer of snow was mind boggling. pic.twitter.com/QpmfOG0uZ9 — Back o' Beyond (@BackoBeyond_) 3 Ιανουαρίου 2019

Photographing a saguaro with snow on it has been somewhat of a white whale for me since moving to the Sonoran Desert. Today, my dreams came true! A Happy New Year indeed. pic.twitter.com/shlmsJ0rtx — Back o' Beyond (@BackoBeyond_) 1 Ιανουαρίου 2019

Snow in Sedona Arizona #Magical ❄️❄️???? Have a great day out there, and stay warm... pic.twitter.com/eguI9MUH8r — Sarai (@Sarai_AZ) 2 Ιανουαρίου 2019