Τα ΠΡΟΣΩΠΑ του 2018 - Το thebest.gr κάνει τον απολογισμό της χρονιάς

Το thebest.gr κάνει έναν απολογισμό και φρεσκάρει τη μνήμη μας για τη χρονιά που πέρασε και άφησε πίσω της ειδήσεις, εικόνες και φυσικά πρωταγωνιστές.

Ήπια χρονιά αυτή που πέρασε, χωρίς τα πολύ έντονα γεγονότα των προηγούμενων ετών, μας έδωσε όμως έναν πλούσιο απολογισμό από πρόσωπα της κοινωνίας, πρόσωπα που έκαναν τη διαφορά, με μεγάλη προσφορά.

Στην πολιτική ως χρονιά αυτοδιοικητικών εκλογών είναι ήδη πλούσια σε ζυμώσεις, αποχωρήσεις και νέες εισόδους. Σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η ολοκλήρωση μετά από 40 χρόνια της μίνι Περιμετρικής, ήταν κομβικής σημασίας για την καθημερινότητα των Πατρινών.

Η Πάτρα βρέθηκε στο επίκεντρο με μια σειρά από δίκες, αλλά κυρίως αυτή για τον Αμερικανό Μακάρι Χέντερσον, της παπαδιάς που έβαλε τον εραστή της να σκοτώσει τον άντρα της κ.α. Πάτρα: Δέκα δίκες που συγκλόνισαν το 2018 - Τι ζήσαμε μέσα στις δικαστικές αίθουσες

Στον αθλητισμό η χρονιά έδειξε ότι η πρωτοβουλία της Παναχαϊκής Συμμαχίας που ξεκίνησε πολύ φιλόδοξα το 2016, έληξε με αποχωρήσεις και πλέον αναζητελιται ειχειρηματίας να αναλάβει την ιστορική ομάδα της Πάτρας.

Τα πρόσωπα της χρονιάς που φεύγει στον Πατραϊκό αθλητισμό

Στον τομέα της εκπαίδευσης η ανακοίνωση της Νομικής Σχολής που αναμένεται να αποκτήσει η Πάτρα, άνοιξε σειρά αντιπαραθέσεων με τελευταία την αρνητική εισήγηση τυο Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ας δούμε όμως τους πρωταγωνιστές.





ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιώργος Κατσίποδος

Ο συνταξιούχος ελαιοχρωματιστής- ζωγράφος Γιώργος Κατσίποδος δεν σταματά λεπτό τα τελευταία χρόνια να δίνει χαρά στους μαθητές και τους δασκάλους σχολείων της Πάτρας, με την τέχνη του μεταμορφώνοντας του εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων με αγαπημένες εικόνες από παιδικούς ήρωες κόμικς μέχρι και γνώριμες φιγούρες από το παλιό αναγνωστικό. Η φήμη του έφτασε μέχρι τα αθηναϊκά ΜΜΕ, ενώ ήταν και κεντρικός προσκεκλημένος στην εκπομπή «Έχεις πακέτο».

Γέλη Παπαγιαννοπούλου - Αγγελοπούλου

Βρίσκεται στη μέση του κυκλώνα που προκαλεί η ενδοοικογενειακή διαμάχη του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου με τους γιους του. Η Πατρινή Γέλη Παπαγιαννοπούλου - Αγγελοπούλου είναι ένα πρόσωπο γνωστό στην Πάτρα από μια ιστορική οικογένεια με έντονη κοινωνική διαδρομή στην πόλη.

Ελένη Διγενοπούλου – Ζαφειροπούλου

Η Ελένη Διγενοπούλου – Ζαφειροπούλου αποτελούσε πάντα για την Πάτρα μια ιδιαίτερα διακριτική αλλά όπως αποδεικνύεται σπουδαία προσωπικότητα. Οι σημαντικές δωρεές όμως των τελευταίων ετών την έφεραν στο προσκήνιο της δημοσιότητας στην πόλη που έζησε τα νεανικά της χρόνια.

Μανού και Ινές

Είναι δύο νέα παιδιά από το Μπιμλπάο της Ισπανίας που έχουν αφήσει πίσω τις προσωπικές τους ζωές κι έχουν αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην φροντίδα των μεταναστών που διαμένουν στην Πάτρα. Καθημερινά μαγειρεύουν στο σπίτι που έχουν ενοικιάσει στην αχαϊκή πρωτεύουσα, για πάνω από 70 μετανάστες ενώ παράλληλα φιλοξενούν όσους είναι άρρωστοι ή λόγω κάποιου άλλου προβλήματος υγείας δεν μπορούν να κοιμηθούν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Ανδρέας Στρατουδάκης

Ο Ανδρέας με την παρτενέρ του Εύη Χάλπα, συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα χορού με καροτσάκι που διοργανώθηκε στην Ολλανδία και κατάφερε να φέρει πίσω στηβ Πάτρα. Δύο μετάλλια. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Dutch Open και το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία World Paradance Sport International Competition.

Νατάσσα Σταυρόπουλος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα ως αγόρι και πλέον ζει στο Λονδίνο ως γυναίκα. Η ψυχολόγος Νατάσα Σταυρόπουλος με αφορμή την ψήφιση από την κυβέρνηση του Νόμου για την αλλαγή ταυτότητας φίλου, βγήκε μπροστά και στήριξε με πάθος κι επιχειρήματα τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων. Με την συνέντευξη που παραχώρησε στο thebest.gr αλλά και σε ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας κατέδειξε την σπουδαιότητα του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει πλέον την χώρας μας. Μίλησε όμως και για τον δρόμο που έχει ακόμα να διανύσει η Ελλάδα μέχρι την πλήρη αποδοχή των διεμφυλικών από την κοινωνία μας.

Γιώργος Βαγενάς

Το 2018 ήταν σίγουρα η χρονιά. Ο Πατρινός βιβλιοχαρτοπώλης με ορμητήριό του ένα μικρό βιβλιοπωλείο στην οδό Μαιζώνος κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτίου Δυτικής Ελλάδος. Η παράταξή του μάλιστα κατήγαγε μεγάλη νίκη αφού κέρδισε 15 από τις 17 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Βαγενάς άνοιξε τα φτερά του και για την Συνομοσπονδία Εμπορίου κι Επιχειρηματικότητας Ελλάδας όπου επίσης κατήλθε ως υποψήφιος πρόεδρος. Παρά την πολλή καλή του επίδοση δεν κατάφερε να κερδίσει όμως τα έβαλε με τα «θηρία» των Αθηνών και τα κοίταξε στα ίσια.

Μητροπολίτης Αμβρόσιος

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, και Πατρινός στην καταγωγή, Αμβρόσιος, κατάφερε και το 2018 να συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του με την ακρότητα των θέσεων του και όχι μόνο μια φορά.

Στο συλλαλητήριο που διοργάνωσε τον Ιανουάριο του 2018 στο Αίγιο για το Μακεδονικό, όχι μόνο δεν δίστασε να φωτογραφηθεί «αγκαλιά» με υπόδικους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, αλλά και να δηλώσει ενώπιον του κοινού πως προτιμά να τον αποκαλούν φασίστα, παρά κατσαπλιά.

Τον Μάρτιο του 2018 έγινε στο Αίγιο η δίκη του Αμβρόσιου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Ο δεσπότης έκατσε στο σκαμνί κατηγορούμενος για υποκίνηση μίσους μετά από μήνυση πολιτών, καθώς σε άρθρο του προέτρεπε το ποίμνιό του να φτύσει τους ομοφυλόφιλους. Η αθωωτική απόφαση του Δικαστηρίου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία. Ο Μητροπολίτης θα ξαναδικαστεί για την ίδια υπόθεση, μετά από άσκησε κατά της αθωωτικής απόφασης, η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αιγίου.

Αλλά και το καλοκαίρι του 2018, όπου το πανελλήνιο ήταν σοκαρισμένο με την καταστροφική φωτιά στο Μάτι και μετρούσε νεκρούς, ο Αμβρόσιος βρήκε την ευκαιρία να χαρακτηρίσει τη συμφορά αυτή, ως «Θεία δίκη» για έναν άθεο πρωθυπουργό…

Ο Αμβρόσιος είχε δηλώσει δημοσίως, πως επρόκειτο να παραιτηθεί τον Αύγουστο του 2018, ωστόσο το μετάνιωσε και ανέβαλλε την παραίτηση του για το 2019….

Παναγιώτης Γραμματσούλιας

Ο Παναγιώτης Γραμματσούλιας είναι ένας απλός Πατρινός. Μαζί με τη σύζυγό του αποφάσισαν να μετατρέψουν τον αβάστακτο πόνο για το χαμό του παιδιού τους, σε πράξη αγάπης και προσφοράς. Από το υστέρημά τους, δώρισαν στο ΕΚΑΒ της Πάτρας ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, η αξία του οποίου είναι τουλάχιστον 49.000 ευρώ, στη μνήμη του πρόωρα χαμένου παιδιού.

Δημήτρης Αποστολόπουλος

Ο Πατρινός οφθαλμίατρος Δημήτρης Αποστολόπουλος βγήκε στη σύνταξη κι αποφάσισε να δωρίσει τον εξοπλισμό του ιατρείου του στο νησί της Αμοργού. Τέλη Μαρτίου του 2018 τα 10 φορτία του εξοπλισμού μεταφέρθηκαν στα Κατάπολα, άνοιξαν και τοποθετήθηκαν τα μηχανήματα στη θέση τους στο κοινοτικό γραφείο δίπλα στο αγροτικό ιατρείο.

Ένα "μπουλούκι" που περιοδεύει και επισκευάζει

Είναι ένα μπουλούκι διαφορετικό από τα άλλα. Δεν είναι περιοδεύων θίασος, ούτε μπουλούκι μαστόρων…ακριβώς..αλλά έχει έμμεση σχέση με τους τελευταίους. Το «Μπουλούκι» είναι ένα μια ομάδα αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών, ένα περιοδεύον εργαστήριο για τη διάσωση και την ανάδειξη των παραδοσιακών τεχνικών δόμησης, το οποίο συστάθηκε πρόσφατα ως ομάδα για να πραγματοποιήσει την αποκατάσταση του παλιού μονοπατιού της Πλάκας , στα Τζουμέρκα. Το μονοπάτι οδηγεί στο φημισμένο, ιστορικό και δυστυχώς πια γκρεμισμένο Γεφύρι της Πλάκας, το οποίο ωστόσο θα χτιστεί εκ νέου.

Η δράση στην Πλάκα συνδυάστηκε με διαλέξεις και σε αυτό συμμετείχαν 18 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία εργάστηκαν υπό την καθοδήγηση μαστόρων επί του παλιού μονοπατιού, τμήματα του οποίου επισκευάστηκαν.

Τη δική της θέση σε αυτή την ιστορία έχει η Πάτρα μια και ο Γρηγόρης Κουτρόπουλος, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του «Μπουλουκιού» είναι από την Πάτρα και σπούδασε αρχιτεκτονική στην Αχαϊκή πρωτεύουσα μαζί με άλλα μέλη της ομάδας. Η συζήτησή μας έχει φόντο την πέτρα και την Ήπειρο αλλά η επόμενη δράση τους, πιθανότατα θα έχει θαλασσινή «αύρα» μια και τους έχουν καλέσει να συνδράμουν τους τεχνίτες στην αποκατάσταση γεφυριού σε νησί.

ΥΓΕΙΑ

Άννα Μαστοράκου

Εκ νέου πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου με ρεκόρ ψήφων. Η παράταξη της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών κατέλαβε τις 7 από τις 13 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η ίδια από τους 572 ψήφους που έλαβε η παράταξή της, πήρε 520, σημειώνοντας ρεκόρ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κατερίνα Σολδάτου

Η χορεύτρια aerial yoga Κατερίνα Σολδάτου αιωρήθηκε σε δύο σκοινιά από την μεγαλύτερη γέφυρα της Ελλάδας, τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Οι τολμηρές εναέριες φιγούρες της κέρδισαν τον φωτογραφικό φακό ξένων μέσων ενημέρωσης («Financial Times», «The Telegraph», «The Express Tribune» κ.λπ.), ενώ αναφέρθηκαν οι «New York Times» και το Associated Press και η Washington Post.

Το εγχείρημα έγινε με αφορμή την 25η Μαρτίου 2018 και το μήνυμα είναι η εθνική ομοψυχία και η ανάταση ψυχής.

Karan Prasher

Ο 20χρονος σήμερα Karan Prasher από την Ινδία, από μικρός ονειρευόταν να μπει στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου και με τα δικά του μάτια και τα δικά του πλάνα, να λέει ιστορίες. Από πιτσιρικάς με φτωχά τεχνικά μέσα, αλλά με πλούσια φαντασία, ξεκίνησε να κινηματογραφεί. Αρχικά με το κινητό, δημιουργούσε βιντεάκια και πειραματίστηκε αρκετά, πριν φτάσει στην πρώτη ολοκληρωμένη ταινία μικρού μήκους, με τίτλο « Wait for it - Karma is a b*tch».

Η ταινία μικρού μήκους αναδεικνύει την ομορφιά της Πάτρας, την πόλη στην οπoία μένει από την ηλικία των 8 ετών, καθώς και τη φρέσκια ματιά του δημιουργού της

Σταύρος Τσακίρης



Ο Σταύρος Τσακίρης έγινε Καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Πάτρας στη δύση του 2017. Το 2018 παρουσίασε το έργο του μέσα από τις παραγωγές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που συζητήθηκαν αρκετά. Η παράσταση «Οιδίπους, ο Μύθος της ιστορίας του κόσμου όπως τον είπαν οι Έλληνες» έκανε το καλοκαίρι του 2018 ένα ταξίδι σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Η συνέχεια επεφύλασσε την «Τρισεύγενη» του Κωστή Παλαμά.

Μάλιστα ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Σταύρος Τσακίρης φαίνεται πως έχει ήδη σχεδιάσει την παραγωγή του επόμενου καλοκαιριού που θα είναι, όπως ακούγεται, μεγαλεπήβολη. Ο Σταύρος Τσακίρης όχι μόνο θα σκηνοθετήσει την τραγωδία «Προμηθέας Δεσμώτης», το ποιητικό αριστούργημα του Αισχύλου αλλά θα έχει για τον ομώνυμο ρόλο μία διεθνούς φήμης και κλάσης ηθοποιό, την 61χρονη Αμερικανοαγγλίδα με Ελληνικές ρίζες, Kathryn Hunter.

Τάκης Πετρόπουλος



Την προεδρία του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων ανέλαβε μέσα στο 2018 ο Τάκης Πετροπουλος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν σύμβουλος του δημάρχου για θέματα αθλητισμού και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παμπελοποννησιακού Στάδιο.

Ελένη Καραμούζη



Τον Σεπτέμβριο η ηθοποιός Ελένη Καραμούζη ανέλαβε τη διεύθυνση του θεάτρου Λιθογραφείον το οποίο άρχισε να φιλοξένει και πάλι πολλές παραστάσεις και όχι μόνο. Ερωτώμενη από το thebest.gr η Ελένη Καραμούζη που έχει τελειώσει τη δραματική σχολή του Νέου Ελληνικού θεάτρου του Γιώργου Αρμένη, μας είπε πως «θα ήθελα να συνεχίσω με επιλογές αντάξιες του χώρου και της ιστορίας του Λιθογραφείον. Το πιο βασικό μέλημα μου θα είναι να ακούσω προτάσεις και μέσα από ομαδική δουλειά να κοιτάξω για το καλύτερο». Η Ελένη Καραμούζη που έχει ασχοληθεί και με το ενδυματολογικό κομμάτι με επιτυχία

Μαριλένα Σουρή



H πατρινή πιανίστρια Μαριλένα Σουρή από την Ακαδημία Αθηνών τιμήθηκε. Η νεαρή μουσικός πήρε το βραβείο Ελένης Τιμιλέοντος Μυκονίου το βράδυ της 21ης Δεκεμβρίου.

Έχει συμμετάσχει σε masterclasses με διακεκριμένους καθηγητές όπως Konstantin Ganev, Julia Ganeva, Aquilles Delle Vigne, France Clidat ενώ η βράβευση της έγινε στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας πανηγυρικής συνεδρίασης της Ακαδημίας Αθηνών για την απονομή βραβείων και επαίνων του ιδρύματος για το 2018.

Έλλη Τρίγγου



Πρωταγωνιστεί στον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ» δίπλα στον Αιγιώτη Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, κάνει γυρίσματα για την ταινία «Monday» με συμπρωταγωνιστή τον Sebastian Stan, σκίζει για τρίτη χρονιά στο «Στέλλα κοιμήσου» και συμμετέχει στην αγγλική σειρά «The Durrels». Η Έλλη Τρίγγου, το ηλιοκαμένο ξανθό κορίτσι του Suntan, είναι η αγαπημένη της νέας γενιάς ηθοποιών και χωρίς αμφιβολία το 2018 ήταν η χρονιά της.

Alcatrash

To Πατρινό γκρουπ Alcatrash συμμετέχει κάθε μεσημέρι στην live εκπομπή του πολύ κεφάτου και ετοιμόλογου Νίκου Μουτσινά «Για την παρέα» στο κανάλι Open και κερδίζει τις εντυπώσεις.

Mάλιστα οι Alcatrash με τις μουσικές τους «παρεμβάσεις» και τα κομμάτια που βάζει ο Ανδρέας Βούλγαρης στο σατιρικό κομμάτι της Χρυσής τηλεόρασης που κάνει ο Νίκος Μουτσινάς, κάνουν τη διαφορά και θα λέγαμε πως συντείνουν στην επιτυχία της εκπομπής που έχει αρχίσει να πηγαίνει αρκετά καλά από άποψη τηλεθέασης.

ΜΟΔΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ

Χρύσα Ανδρουτσοπούλου



Τελειόφοιτη του Χημικού, κάνει τώρα το μεταπτυχιακό της στην Ιατρική Σχολή Πατρών και ενδιάμεσα συλλέγει τίτλους ομορφιάς… Η αναπληρωματική Σταρ Ελλάς 2017 Χρύσα Ανδρουτσοπούλου, συμμετείχε στον Διαγωνισμό Miss Earth στις Φιλιππίνες και μεταμορφώθηκε για το Χριστουγεννιάτικο Best σε υπέρλαμπρο Disco Girl του Ρεβεγιόν, αν και από κοντά είναι ένα τόσο γλυκό, σεμνό και χαμηλών τόνων κορίτσι.

Η Χρύσα Ανδρουτσοπούλου μεταμορφώθηκε για το περιοδικό Best σε Disco Girl - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Τρεις από τις δεκάδες απώλειες του 2018 που απασχόλησαν επί μακρόν τον τοπικό και όχι μόνο, Τύπο, ήταν αυτές του νευροχειρουργού Δημήτρη Κωνσταντίνου, της Καρναβαλίστριας Ντούλης Δημητροούλου, του ιστορικού εκδότη της εφημερίδας "Πελοπόννησος" Σπύρου Δούκα, του εκδότης της εφημερίδας "Γνώμη" Χρήστου Χριστόπουλου, του επιχειρηματία Ηλία Τοξαβίδη της ιστρικής εμπορικής επιχείρησης κ.α..



