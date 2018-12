Ακούστε 5 υπέροχα ξένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια & γεμίστε νοσταλγία

Τα 5 πιο αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα ξένα τραγούδια ανήρτησε το apotis4stis5.com και αν περιμένετε τον ύμνο της περιόδου των γιορτών «Last Christmas» του Τζορτζ Μάικλ των Wham ή το απογειωτικό «All I want for Christmas is you» με ερμηνεύτρια την Μαράια Κάρει ίσως λίγο απογοητευτείτε.

Ωστόσο οι 5 επιλογές είναι όντως μοναδικές και μας φέρνουν στο νου κάποια πράγματι αληθινά Χριστούγεννα με έντονη τη νοσταλγία.

Οι επιλογές είναι οι κάτωθι:

1. IT'S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR-Andy Williams

2. SLEIGH RIDE-Ronettes

3. LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW!-Frank Sinatra

4. IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS-Michael Buble

5. JINGLE BELL ROCK-Bobby Helms.

Ακούστε τα λοιπόν και μπείτε στο κλίμα των ημερών.