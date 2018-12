Στο διάστημα το σκάφος της Virgin Galactic

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η δοκιμαστική πτήση ενός διαστημικού τουριστικού σκάφους της Virgin Galactic, το οποίο εκτοξεύτηκε από την έρημο Μοχάβε της Καλιφόρνιας και έφτασε στα όρια της γήινης ατμόσφαιρας, προτού να επιστρέψει με ασφάλεια στη Γη. Αυτή η δοκιμαστική πτήση θεωρείται προάγγελος μιας νέας εποχής για τα εμπορικά διαστημικά ταξίδια, η έναρξη της οποίας μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο ιδιοκτής της Virgin, δήλωσε ότι στοχεύει να πραγματοποιηθεί η πρώτη τουριστική πτήση στο διάστημα μέχρι τον Μάρτιο του 2019.

Το αεροσκάφος που μετέφερε το διαστημόπλοιο SpaceShipTwo εκτοξεύτηκε λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί (τοπική ώρα) από την έρημο Μοχάβε, παρουσία του Μπράνσον και εκατοντάδων θεατών. Όταν έφτασε σε ύψος 80 χιλιομέτρων –αρκετά ψηλά ώστε οι πιλότοι να αισθανθούν την έλλειψη βαρύτητας και να δουν την καμπύλη της Γης– κλαίγοντας ο Μπράνσον πανηγύρισε την επιτυχία αυτή αγκαλιάζοντας τους άλλους θεατές.

Πριν από τέσσερα χρόνια, το πρώτο SpaceShipTwo συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο συγκυβερνήτης του και να τραυματιστεί σοβαρά ο κυβερνήτης.

Στη σημερινή πτήση το σκάφος μετέφερε δύο πιλότους, τέσσερα φορτία της NASA και έναν "επιβάτη": μια κούκλα σε φυσικό μέγεθος, που της είχαν δώσει το όνομα "Άνι"

Περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχουν ήδη πληρώσει τη Virgin ή έχουν δώσει προκαταβολή για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, μια υποτροχιακή πτήση. Μεταξύ αυτών είναι ο ηθοποιός Λεονάρντο ντι Κάπριο και ο τραγουδιστής Τζάστιν Μπίμπερ. Μια πτήση διάρκειας 90 λεπτών κοστίζει 250.000 δολάρια.

Τέτοιες τουριστικές διαστημικές πτήσεις σχεδιάζουν το τελευταίο διάστημα οι εταιρείες Blue Origin (του ιδρυτή του Amazon Τζεφ Μπέζος), η SpaceX του Έλον Μασκ, η Stratolaunch και η Boeing Co.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

We're taking SpaceShipTwo out for its fourth powered test flight today. Stay tuned for live updates pic.twitter.com/WgZ5N4gaY8