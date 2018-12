Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην πρωτοβουλία Startup Europe Comes to the Universities (SEC2U)

H SEC2U, που οργανώνεται από το Δίκτυο Startup Europe University Network (SEUN) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Startup Europe), είναι μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δέσμευση των ευρωπαϊκών ΑΕΙ για τη δημιουργία ισχυρής κουλτούρας επιχειρηματικότητας και καινοτομίας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Για να ενδυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων στα ακαδημαϊκά επιχειρηματικά οικοσυστήματα, η SEC2U οργανώνει για τρίτη φορά ταυτόχρονες εκδηλώσεις φέρνοντας σε επαφή επιχειρηματίες, φοιτητές, καθηγητές και εκπροσώπους τοπικών αρχών την εβδομάδα 10 έως 14 Δεκέμβρη. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα είναι για άλλη μια φορά παρών!

Σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό χώρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, αίθουσα «Αριστοτέλης», την Πέμπτη 13 Δεκέμβρη και ώρα 12:00, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης των εγχειρημάτων τους και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους. Ειδικότερα, στην εκδήλωση με θέμα «New TEIWEST projects in the services of our entrepreneurial ecosystem» οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ευκαιρίες υποστήριξης των εγχειρημάτων τους μέσω διασυνοριακών έργων και διαγωνισμών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για δικτύωση των συμμετεχόντων. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eventbrite.com/e/start-up-europe-comes-to-teiwest-2018-tickets-53131146690?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing