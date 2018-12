Από τη Δυτική Ελλάδα ξεκινά το «Let’s do it Greece» 2019

Την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού που γιορτάζεται στις 5 Δεκεμβρίου, τίμησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με εκδήλωση που διοργάνωσε την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο Συνεδρίου της Εφορείας Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΟΛΠΑ, με κεντρικό ομιλητή τον Βοηθό Περιφερειάρχη σε θέματα Υγείας και Αλληλεγγύης Αντώνη Χαροκόπο.

«Πιστεύουμε στον εθελοντισμό ως ένα πολύμορφο δυναμικό σύστημα όπου η ατομική ολοκλήρωση συναντιέται με τη συλλογική ευημερία. Η υλοποίηση του οράματος μας βασίζεται στο Κοινωνικό Συμβόλαιο με τον Πολίτη της Δυτικής Ελλάδας. Ένα συμβόλαιο για μια Περιφέρεια με νέο σύγχρονο κοινωνικό πρόσωπο, που προσδιορίζεται με βάση τα κοινωνικά, οικονομικά αλλά και δημογραφικά δεδομένα, ώστε μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης - προστασίας να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη» τόνισε μεταξύ άλλων κατά την τοποθέτησή του ο κ. Χαροκόπος.

Τις εργασίες άνοιξε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Αγγελόπουλος.

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια βράβευσε εθελοντικές ομάδες της Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχουν στις δράσεις της, απονέμοντας τους έπαινο τιμής ένεκεν, ενώ το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων βράβευσε τον Βοηθό Περιφερειάρχη σε θέματα Υγείας και Αλληλεγγύης Αντώνη Χαροκόπο με το μετάλλιο του προσκοπισμού για την προσφορά του στον εθελοντισμό.

Στην εκδήλωση για τη Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού συμμετείχαν και οι εθελοντές του Let’s Do it GREECE. Η Οργανωτική Ομάδα της Πανελλήνιας Εθελοντικής Εκστρατείας, με την παρουσία της επέλεξε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως την πρώτη περιοχή απ’ όπου θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες της εκστρατείας για το 2019, που έχει ως θέμα #οικογένεια.

Επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα

Στο πλαίσιο αυτό ο εθελοντής – συντονιστής του Let’s do it Greece, Νίκος Κιούσης, οι εθελοντές Αναστάσης Σταμάτης, Αναστασία Σταμάτη, Χριστίνα Πετρή και ο καθηγητής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Ασημακόπουλος επισκέφτηκαν τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να τον ενημερώσουν για την ημερομηνία διεξαγωγής της φετινής δράσης που έχει προσδιοριστεί για την Κυριακή 7 Απριλίου 2019.

«Από το 2013, που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει υπό την αιγίδα της το Let’s do it Greece, ξεχωρίζει για την κινητοποίηση των εθελοντών και για το πλήθος και την ποιότητα των δράσεων στην επικράτειά της», ανέφερε ο κ. Κατσιφάρας, και συμπλήρωσε: «Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι εθελοντές της Οργανωτικής Ομάδας επέλεξαν τη δική μας Περιφέρεια για να ξεκινήσουν το φετινό τους οδοιπορικό μέχρι την κορύφωση της Εκστρατείας στις 7 Απριλίου 2019. Θα στηρίξουμε, για άλλη μια χρονιά, με όλες μας τις δυνάμεις, το Let’s do it Greece και τη διάδοση της αξίας του εθελοντισμού, της συμμετοχής και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης».

Κατά τη συνάντηση, οι εθελοντές της Οργανωτικής Ομάδας πρόσφεραν στον Περιφερειάρχη ένα επαναχρησιμοποιούμενο κύπελλο από μπαμπού με το λογότυπο του Let’s do it Greece και επαναχρησιμοποιούμενο μεταλλικό καλαμάκι, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη μείωση της χρησιμοποίησης πλαστικών αντικειμένων «μίας χρήσης» (τσάντες, ποτηράκια, καλαμάκια, μπουκαλάκια, κλπ).