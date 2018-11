Στο Γκραν Παλέ του Παρισιού η σύγχρονη τέχνη είναι φαν του Μάικλ Τζάκσον

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του "βασιλιά της ποπ", το Γκραν Παλέ, στο Παρίσι, εξερευνά την επιρροή που άσκησε ο Μάικλ Τζάκσον στους σύγχρονους καλλιτέχνες από τη δεκαετία του 1980 έως τις μέρες μας με την έκθεση "On The Wall" (Στον Τοίχο).

Μετά το Λονδίνο, η έκθεση "On The Wall", με σημείο αναφοράς το άλμπουμ "Off the wall" του 1979, ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 23/11/2018, παρουσιάζοντας περισσότερα από 120 έργα (ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και βίντεο) σε μια προσπάθεια να δείξει την καλλιτεχνική επίδραση του τραγουδιστή ο οποίος πέθανε το 2009 και ο οποίος ήταν μια από τις προσωπικότητες του 20ου αιώνα με τη μεγαλύτερη επιρροή στη μουσική, στον χορό, στα βιντεοκλίπ και στη μόδα.

Ο Άντι Γουόρχολ, του οποίου πολλές φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον παρουσιάζονται στην έκθεση, ήταν ένας από τους πρώτους που καταγοητεύτηκαν από το παιδί-αστέρι που έγινε παγκόσμια διασημότητα. Η πρώτη τους συνάντηση έγινε το 1977, λίγο μετά τα γυρίσματα του "The Wiz", μια διασκευή του μιούζικαλ "Ο Μάγος του Οζ".

"Είναι συχνές οι σχέσεις μεταξύ της μουσικής και των πλαστικών τεχνών αλλά ουδέποτε απέκτησαν τόση έκταση όση με τον Μάικλ Τζάκσον. Στον αμερικανό τραγουδιστή άρεσε η μεγάλη ιστορία της τέχνης", υπογραμμίζει η Βανέσα Ντεκλό, γενική επιμελήτρια της έκθεσης στο Γκραν Παλέ.

Μερικές φορές ο βασιλιάς της ποπ είχε άμεση συνεργασία με εικαστικούς όπως ο αμερικανός ζωγράφος Κεχίντε Ουάιλι, ο οποίος απαθανάτισε τον μουσικό ως έφιππο μονάρχη, παίρνοντας έμπνευση από το πορτραίτο του έφιππου βασιλιά Φιλίππου Β' από τον Ρούμπενς το 1628. Άλλωστε, ο εντυπωσιακός αυτός πίνακας επιλέχθηκε για να υποδέχεται τον επισκέπτη της έκθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ