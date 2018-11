Σήμερα τα μεσάνυχτα η επίσημη κυκλοφορία του Battlefield 5 - Στις 5 Δεκεμβρίου νέες επιλογές - ΒΙΝΤΕΟ

Η EA DICE ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας του update του Battlefield 5 για τον μήνα Δεκέμβριο. Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να προστεθεί στον δημοφιλή τίτλο, ένα νέο game mode, συν το τέλος των War Stories του παιχνιδιού.

Σε μια εκπομπή του YouTube που πραγματοποιήθηκε για να γιορτάσει την έκδοση Deluxe Battlefield 5, η DICE προσέφερε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είχε ανακοινώσει πριν από την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Το πρώτο κομμάτι του νέου περιεχομένου που αποκάλυψε η DICE, ήταν ένας δωρεάν χάρτης που ονομάζεται Panzerstorm.

Ένας χάρτης που επικεντρώνεται σε μια δεξαμενή, ο οποίος βρίσκεται στο Βέλγιο. Είδαμε κάποια δράση PvP καθώς και μια ομάδα που προσπάθησε να καταστρέψει τα τανκ του εχθρού χωρίς να την διαλύσουν. Η ρύθμιση των αγροκτημάτων και των αχυρώνων δίνει μια ιδέα για το πώς θα λειτουργήσει η μάχη μεταξύ των δύο αντίπαλων ομάδων. Ο χάρτης Panzerstorm έχει συμπαραχθεί από το στούντιο LA της DICE.

Το Range Practice - ένας τρόπος παιχνιδιού που μεταφέρθηκε από το Battlefield 4 - αναμένεται να διατεθεί επίσης από την DICE στις αρχές Δεκεμβρίου. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος του, οι παίκτες θα είναι σε θέση να εξασκηθούν με τα διαφορετικά όπλα και τα οχήματα που υπάρχουν στο Battlefield 5. Αυτό τους επιτρέπει να δοκιμάσουν το οπλοστάσιο που προτιμούν, πριν προχωρήσουν σε multiplayer σύνδεση.

Τα ανδρεικέλα στόχευσης είναι σε ετοιμότητα σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού για να δώσουν στους παίκτες καλύτερη κατανόηση της εμβέλειας, των ζημιών και των σκοπευτικών κάθε όπλου.

Η προσαρμογή του οχήματος θα διορθωθεί επίσης στο Battlefield 5 κατά τη διάρκεια της ίδιας ενημέρωσης. Το τελευταίο κεφάλαιο της εκστρατείας για τα War Stories του BF 5 για έναν παίκτη - The Last Tiger - θα είναι επίσης διαθέσιμο. Το πρώτο κεφάλαιο Tides of War θα κυκλοφορήσει δύο ημέρες αργότερα και στις 6 Δεκεμβρίου.

Με τίτλο "Overture", θα προστεθεί ένα νέο στυλ εξέλιξης χαρακτήρα, μαζί με νέα "καλλυντικά", αποστολές και προκλήσεις στο παιχνίδι.

Το Battlefield 5 θα είναι διαθέσιμο για όλους στο Xbox One, το PS4 και το PC από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 20 Νοεμβρίου.