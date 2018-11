Eιδικό τεύχος αφιερωμένο στην επόμενη γενιά, από το "Τhe Hollywood Reporter"

Το περιοδικό "The Hollywood Reporter" στην ειδική έκδοση Επόμενη Γενιά 2018 αποκάλυψε τους τέσσερις νέους ελπιδοφόρους πρωταγωνιστές.

Η ηθοποιός του "Crazy Rich Asians" Awkwafina, ο σταρ των ταινιών "Fantastic Beasts" και "Justice League" Έζρα Μίλερ (Ezra Miller), η ηθοποιός των "Black Panther" και "Avengers: Infinity War", Λετίσια Ράιτ και ο πρωταγωνιστής της ταινίας "To All The Boys I've Loved Before" Νόα Σεντινέο (Noah Centineo) φωτογραφήθηκαν για το τεύχος και μιλούν για τα θέματα που τους απασχολούν.

Η Awkwafina, που ξεκίνησε την καριέρα της στην ψυχαγωγία ως ράπερ και εμφανίζεται στη μεγάλη εμπορική επιτυχία, την ρομαντική κωμωδία "Crazy Rich Asians" λέει: "Αυτή τη στιγμή η βιομηχανία κινείται προς μια κατεύθυνση που είναι πολύ θετική και πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο δουλεύω είναι αποτέλεσμα αυτού".

Αποκαλύπτοντας ότι σχεδιάζει την παραγωγή περισσότερης μουσικής, η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί και στο "Ocean's 8" έγινε η πρώτη γυναίκα από την Ασία που παρουσίασε το "Saturday Night Live" τα τελευταία 18 χρόνια.

"Θέλω να σιγουρευτώ ότι αν συνεχίσω να γράφω μουσική θα το κάνω σωστά. Πρέπει να μάθω ποια είμαι", είπε.

Ο Νόα Σεντινέο είδε τους ακολούθους του στο Instagram να αυξάνονται από 800.000 σε 13,4 εκατ. όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες του Netflix, "To All The Boys I've Loved Before" και "Sierra Burgess Is A Loser".

Πηγή: ΑΠΕ