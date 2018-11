Δώδεκα νεκροί από επίθεση ενόπλου σε μπαρ στη νότια Καλιφόρνια - Νεκρός ο δράστης

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ένοπλο που άνοιξε πυρ στο εσωτερικό ενός μπαρ στο Θάουζαντ Οουκς στην νότια Καλιφόρνια κατά την διάρκεια φοιτητικής βραδιάς, ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας της Βεντούρα Τζεφ Ντιν.

Σύμφωνα με τον σερίφη, σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι που βρίσκονταν στο εσωτερικό του μπαρ και ένας βοηθός σερίφη ο οποίος έφθασε επί τόπου.

Ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε επίσης, πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι δεν τον υπολογίζει ανάμεσα στα θύματα.

