Ο Δημήτρης Ορφανόπουλος, με το Νίκο Τζανάκο

Με τη Δημοτική Παράταξη ‘Πάτρα η δική μας πόλη’, με επικεφαλής το Νίκο Τζανάκο στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2019, θα είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος και ο Δημήτρης Ορφανόπουλος .

Ο Δημήτρης Ορφανόπουλος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλωσε στην Αθήνα και έγινε μόνιμος κάτοικος Πάτρας το 1990. Η ζωή του είναι συνυφασμένη με τον αθλητισμό. Πρωταθλητής στίβου με την ΑΕΚ στα αγωνίσματα του βάδην, πανελληνιονίκης σε όλες τις κατηγορίες και αποστάσεις, χρυσός βαλκανιονίκης εφήβων και ανδρών, κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 20.000μ βάδην ανδρών εντός σταδίου και νικητής σε μεγάλα διεθνή μήτιγκ του βάδην.

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (ΤΕΦΦΑ Αθήνας) και κάτοχος Master in Sports Management (University of Technology of Sydney).

Έχει δουλέψει στις Οργανωτικές Επιτροπές των Ολυμπιακών Αγώνων του Σύδνεϋ και της Αθήνας, ενώ από το 2001 είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Από το 2010 αποτελεί μέλος της Τεχνικής Επιτροπής των Διεθνών Παιδικών Αγώνων (International Children Games – ICG)

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας και ταυτόχρονα είναι Τεχνικός Σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ.

Εκτός του αθλητισμού, στα ενδιαφέροντά του είναι η φιλοζωία, η ζωγραφική και η κηπουρική. Πιστεύει ότι η εικόνα της Πάτρας απέχει πολύ από αυτό που δικαιούνται οι δημότες της τρίτης πόλης στη χώρα και ευελπιστεί να συνεισφέρει σε μια σύγχρονη μετάλλαξή της.