Η μνηστή του δολοφονημένου δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι αποχαιρετά τον αγαπημένο της

H μνηστή του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, Χατισέ Τσενγκίζ, αποχαιρέτησε τον σύντροφό της με ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter. Ο δημοσιογράφος, όπως παραδέχθηκε η Σαουδική Αραβία, σκοτώθηκε στο εσωτερικό του προξενείου του σουνιτικού βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο η σορός του δεν έχει βρεθεί ακόμη.

«Έκλεψαν τη φυσική σου παρουσία από τον κόσμο. Όμως το όμορφο γέλιο σου θα μείνει για πάντα στην ψυχή μου, αγαπημένε μου», έγραψε η Τσενγκίζ στο βίντεο, που δείχνει τον δημοσιογράφο να μιλά στον φακό όταν μια γάτα πηδάει στα γόνατά του και εκείνος ξεσπά σε γέλια.

Η Τσενγκίζ πρόσθεσε τα χάσταγκ «Τζαμάλ Κασόγκι» και «Δικαιοσύνη για τον Τζαμάλ».

They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi #JamalKhashoggi#JusticeForJamal pic.twitter.com/vJOfhL6dEq