Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι, η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας (World Maritime Day), ο εορτασμός της οποίας φέτος προσδιορίστηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) την 27 Σεπτεμβρίου 2018.

Το θέμα του φετινού εορτασμού: «IMO 70: Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ» (“IMO 70: OUR HERITAGE – BETTER SHIPPING FOR A BETTER FUTURE’’.)

Ο IMO (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) αναφέρει ότι: «Αυτό το έτος, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) γιορτάζει δύο μεγάλες επετείους: τα 70 χρόνια από την υιοθέτηση της Σύμβασης του ΙΜΟ και τα 60 χρόνια από την ημέρα που αυτή τέθηκε σε ισχύ.

Σήμερα απευθύνομαι σε εσάς από το "Church House", τον ιστορικό χώρο του Λονδίνου στον οποίο έλαβε χώρα η πρώτη Σύνοδος του ΙΜΟ.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για φέτος είναι «Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) 70: Η Κληρονομιά μας - Καλύτερη Ναυτιλία για ένα Καλύτερο Μέλλον». Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η ευκαιρία να αναδειχθεί και να προβληθεί ο τρόπος με τον οποίο ο ΙΜΟ εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε, ενώ ταυτόχρονα παρέμεινε συνεπής στη γενική του αποστολή - να προάγει μια ασφαλή, φιλική προς το περιβάλλον, αποδοτική και βιώσιμη ναυτιλία.

Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε κατά κύριο λόγο χάρις στη συναίνεση ανάμεσα στα 173 Κράτη- Μέλη του Οργανισμού.

Τα πάνω από 50 διεθνή όργανα που υιοθετήθηκαν από τον ΙΜΟ , καλύπτουν όλες τις πτυχές της διεθνούς ναυτιλίας - συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού πλοίων, κατασκευών, εξοπλισμού, στελέχωσης, πλοήγησης, λειτουργίας και διάλυσής τους.

Η συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα συνιστά πρόκληση για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του ΙΜΟ είναι η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μέσα από κανονισμούς που εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλες τις χώρες. Αυτή η προσέγγιση ενθαρρύνει επίσης την καινοτομία και την αποδοτικότητα.

Από την ίδρυσή του, ο ΙΜΟ εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι οι άνθρωποι παγκοσμίως θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τη ναυτιλία, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς επίσης στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης κλπ.

Με τη ναυτιλία να μεταφέρει πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου σε επιβάτες και εμπορεύματα ανά τον κόσμο, είναι σαφές ότι η δράση του ΙΜΟ έχει επιπτώσεις και πέραν του πεδίου των πλοίων.

Η κληρονομιά του ΙΜΟ επί 70 χρόνια, είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω βελτίωση των όρων λειτουργίας της ναυτιλίας. Η πρόκλησή μας για τα επόμενα χρόνια παραμένει στη διατήρηση της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό να βελτιωθεί η ναυτιλία - στοχεύοντας σ' ένα καλύτερο μέλλον».

Εκ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας