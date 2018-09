Γιούνκερ: Να χαιρετίσουμε τις προσπάθειες των Ελλήνων που άλλοι Ευρωπαίοι υποτιμούν

Τις «Ηράκλειες προσπάθειες» της Ελλάδας χαιρέτισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης το 2108, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Ο κ. Γιούνκερ τόνισε ότι η Ελλάδα κατάφερε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σταθερότητας και να ξανασταθεί στα πόδια της. «Θα πρέπει να χαιρετίσουμε τις Ηράκλειες προσπάθειες των Ελλήνων, προσπάθειες τις οποίες κάποιοι Ευρωπαίοι ακόμη συνεχίζουν υποτιμούν», ανέφερε ο κ. Γιούνκερ και προσέθεσε: «Πάντα υπερασπίστηκα την Ελλάδα, την αξιοπρέπειά της, το ρόλο της στην Ευρώπη και συγκεκριμένα την παραμονή της στην ευρωζώνη. Αισθάνομαι υπερήφανος για όλα αυτά».

Η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί εγγυητή της ειρήνης

Στο απροσδόκητο ξέσπασμα του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ενωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ζητώντας περισσότερο σεβασμό για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως εγγυητή της ειρήνης. «Το 1914 κατέλαβε εξ απίνης την ήπειρο. Το 1913 ήταν ένα φωτεινό αισιόδοξο έτος...Δεν υποστηρίζω ότι βρισκόμαστε στο χείλος παρόμοιας καταστροφής στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί εγγυητή της ειρήνης, Ας είμαστε ευτυχείς που ζούμε σε μία ειρηνική ήπειρο, σε μία ήπειρο που απολαμβάνει την ειρήνη χάρη στην Ευρωπαϊκή Ενωση», είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν.

"The European Union is a guarantee of peace on a continent of peace. A continent that enjoys peace thanks to the European Union. So let us show more respect to the European Union. Let us salvage its image. Let us defend our way of life, our way of being," Juncker #SOTEU debate pic.twitter.com/hCHi8NemO6