Τι ετοιμάζει η Νατάσα Καλογρίδη με την Άννα Βίσση; ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

EΡΧΕΤΑΙ!!N.5 CONCERT DE TOILLETTE @ natasakalogridi TEASER #Youtubechannel #youtube #comingsoon @annavissiofficial @annavissifans #concert @okostakis @xspilioti

A post shared by Natasa Kalogridi (@natasa_kalogridi) on Aug 7, 2018 at 2:13pm PDT