Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Ιουλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Ιουλίου
 

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΟΗΣ 1 ΑΡΟΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 144 - ΛΟΝΤΟΥ 76
ΜΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 64
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270 - ΒΟΤΣΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 166 - ΖΑΪΜΗ
ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ
02:00 πμ - πρωί
ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣΤΗΛ.: 26930 71977

21:00-πρωί

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΜΒΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥΤΗΛ.: 2610-520.046

ΠΑΡΑΛΙΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ)ΤΗΛ.: 2610 527.236

ΡΙΟ

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΗΛ.: 2610-910775

ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 29/07/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/494978

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