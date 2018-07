Σαν σήμερα: Τρία χρόνια από το δημοψήφισμα και τις δραματικές στιγμές του 2015 που οδήγησαν μέσα σε ένα μήνα σε εκλογές... ΦΩΤΟ

Το ημερολόγιο έγραφε 5 Ιουλίου 2015 όταν οι Έλληνες πολίτες κλήθηκαν να πάνε στις κάλπες και να δηλώσουν ναι ή όχι στο εξής ερώτημα.

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.»

Πέρασαν ήδη τρία χρόνια από το δημοψήφισμα που δίχασε την κοινή γνώμη, που έφερε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε εκείνους που ήταν με το «ΝΑΙ» και σε εκείνους που ήταν με την πλευρά του «ΟΧΙ».

Η κάλπη έδειξε ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι Έλληνες είπαν «ΟΧΙ».

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, «ΟΧΙ» ψήφισαν 3.558.450 ψηφοφόροι δηλαδή το 61,31%.

«ΝΑΙ» ψήφισαν 2.245.537 ψηφοφόροι, δηλαδή ποσοστό 38,69%.

Εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν ήδη από νωρίς, αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών, τόσο στην πλατεία Συντάγματος όσο και στην πλατεία Κλαυθμώνος για να πανηγυρίσουν για τη μεγάλη επικράτηση του «Οχι» στο δημοψήφισμα.

Φωνάζοντας μεταξύ άλλων συνθημάτων «Τα μεγάλα όχι τα λέει ο λαός», κρατώντας ελληνικές σημαίες, χορεύοντας και τραγουδώντας πανηγύρισαν για την επικράτηση του «Οχι», ενώ στην πλατεία Συντάγματος ακόμη και το συντριβάνι βάφτηκε ροζ (προφανώς λόγω αντίστοιχου φωτισμού)!

Την παραίτησή του από την ηγεσία της ΝΔ ανακοίνωσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη δήλωσή του από το Ζάππειο Μέγαρο για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

Κάνοντας λόγο για την ανάγκη για «μια νέα αρχή» της παράταξης του, ο τέως πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι προσωρινός πρόεδρος της ΝΔ αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Στις 12 Ιουλίου του 2015 ακολουθούν οι δραματικές στιγμές στη Σύνοδο Κορυφής που ολοκληρώθηκε 17 ώρες μετά την έναρξή της με τους δανειστές να πιέζουν την Ελλάδα ακόμη και με έξοδο από τη νομισματική ένωση.

Η ολομέλεια της Βουλής συνεδριάζει για την ψήφιση του 3ου Μνημονίου και η συμφωνία εγκρίνεται το πρωί της 15ης Αυγούστου αλλά κατά την ψηφοφορία καταγράφονται σημαντικές απώλειες για τον κυβερνητικό σχηματισμό.Μετά από την αποστασιοποίηση της λεγόμενης Aριστερής Πλατφόρμας και του επικεφαλής της Παναγιώτη Λαφαζάνη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατά την ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης και των μέτρων που την συνοδεύουν, η κυβέρνηση αναγκάζεται να παραιτηθεί στις 20 Αυγούστου.

Στις 28 Αυγούστου η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου ορκίζεται υπηρεσιακή πρωθυπουργός και γίνεται η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα στην ιστορία της Ελλάδας. Ως επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης προκηρύσσει νέες εκλογές για τις 20 Σεπτεμβρίου.

Και από αυτή την εκλογική μάχη νικητής βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 35,46%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, αρκετά αποδυναμωμένη, με 28,10% ενώ με μικρότερα ποσοστά κάτω από 7%, ακολουθούν η Χρυσή Αυγή, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΚΚΕ, το Ποτάμι, και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.

*στοιχεία iefimerida & insider