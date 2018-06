ΟΛΑ όσα έγιναν στα Mad Awards - Ποιοι είναι οι νικητές - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Η μεγάλη μουσική γιορτή των Mad Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald’s ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Τετάρτης στο Tae Kwon Do. Φέτος, τα περισσότερα ονόματα της εγχώριας showbiz ένωσαν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά shows και μοναδικά live acts. Περισσότερα από 260.000 άτομα επισκέφθηκαν την επίσημη ιστοσελίδα των βραβείων για να ψηφίσουν, ενώ το γήπεδο παρά τον βροχερό καιρό ήταν κατάμεστο.

Η βραδιά απονομής των βραβείων ξεκίνησε με αυτή της Καλύτερης Ερμηνεύτριας το οποίο κατέκτησε η Ελένη Φουρέιρα.





Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έκανε την απονομή και κάλεσε την τραγουδίστρια στη σκηνή η οποία φέτος διανύει την καλύτερη επαγγελματική της φάση, μετά και τον θρίαμβο της Eurovision με το τραγούδι Fuego.

Φυσικά, αφού ευχαρίστησε το κοινό, τραγούδησε unpluged το Fuego με το κλειστό γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου να τραγουδάει μαζί της

Η Κατερίνα Στικούδη έκανε για ακόμα μια χρονιά τη... διαφορά καθώς εμφανίστηκε στη σκηνή πιο σέξι από ποτέ! Μαζί με τον Claydee, η Κατερίνα τραγούδησε και ξεσήκωσε το κοινό στην αρένα του Κλειστού Γηπέδου στο Παλαιό Φάληρο, ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη. Το αποκαλυπτικό βινίλ κολάν της και το μοναδικό performing της on stage κράτησαν... κολλημένα τα βλέμματα πάνω της καθ'όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στη σκηνή.

Τα Mad Video Music Awards 2018 έκρυβαν πολλή λάμψη, χαρά, ενθουσιασμό, αλλά και συγκίνηση!



Ειδικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο οποίος έλαβε τιμητικό βραβείο για την προσφορά του στο ελληνικό πεντάγραμμο. Δεν ήταν όμως μόνο αυτός ο λόγος της συγκίνησής του. Αυτή έγινε ακόμα πιο έντονη όταν το συγκεκριμένο βραβείο παρέδωσε στον καλλιτέχνη η ίδια η καθηγήτριά του η οποία μίλησε για εκείνον με τα πιο γλυκά λόγια.

Το βραβείο Best female adult κατέκτησε η Έλενα Παπαρίζου, σταθερή αξία στα Mad. To βραβείο απένειμαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Νίκος Κοκλώνης οι οποίοι καλωσόρισαν την τραγουδίστρια στη σκηνή. Η ίδια ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη του ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το βραβείο που παραλάμβανε.



Η Βίκυ Χατζηβασιλείου βρέθηκε στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2018 για την απονομή του καλύτερου μοντέρνου καλλιτέχνη.



Και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι από τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή των βραβείων, ευχαριστώντας το κοινό για την τιμή που του έκανε να τον ψηφίσει για ακόμα μία χρονιά.

Φέτος, στη σκηνή των Mad Video Music Awards ανέβηκαν περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες: Ο Bo, o Claydee, η Courtney, η Demy, o Dj Kas, η Idra Kayne, οι Kings, οι Μελisses, o Mikolas Josef, η Naya, οι Onirama, η Shaya, o Snik, o Stan, οι Playmen, οι Τhe Players, o Θέμης Αδαμαντίδης, o Κωνσταντίνος Αργυρός, η Μελίνα Ασλανίδου, η Πέγκυ Ζήνα, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Βαγγέλης Κακουριώτης, ο Καταχθόνιος, ο Κωνσταντίνος Κουφός, η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Αναστάσιος Ράμμος, ο Σάκης Ρουβάς, η Κατερίνα Στικούδη, η Μαίρη Συνατσάκη, η Τάμτα, η Έλενα Τσαγκρινού, η Ελένη Φουρέιρα, οι 719.

Αποκλειστική εμφάνιση έκανε το boy band - φαινόμενο Marcus & Martinus, με εκατομμύρια followers στα social media (@marcusandmartinus). Οι μόλις 16 ετών τραγουδιστές από τη Σκανδιναβία, σε ένα διάλειμμα από την πανευρωπαϊκή τους περιοδεία, βρέθηκαν στην Αθήνα ειδικά για την περίσταση!



Η λίστα των νικητών



Best male modern: Σάκης Ρουβάς



Καλύτερο ντουέτο της Χρονιάς: Έλενα Παπαρίζου-Αναστάσιος Ράμμος



Best group: Μέλισσες



Best video of the year: Μέλισσες



Best female adult: Έλενα Παπαρίζου



Best female modern: Ελένη Φουρέιρα



Best male adult: Κωνσταντίνος Αργυρός



Best newcomer: The players



Best International Song: Havana-Camila Cabello



Music Icon Special Award: Γιώργος Μαζωνάκης



Δείτε παρακάτω τις... επώνυμες αφίξεις στο κοκκινο χαλί:

Η Tάμτα @officialtamta και ο Μikolas Josef @mikolasjosef

Η Ελένη Φουρέιρα @foureira τραγουδώντας τη διασκευή του #fuego από τους Playmen

Ο Γιώργος Μαζωνάκης @georgemazonakis με την Πίτσα Παπαδοπούλου.

SONG OF THE YEAR: Ξημερώματα - Κωνσταντινος Αργυρός

LIVE ON STAGE: Οι Marcus & Martinus @marcusandmartinus.

Η Τάμτα @officialtamta με τον Μikolas Josef

Σάκης Ρουβάς @sakisrouvas με τον Αναστάσιο Ράμμο @a_rammos.

Οι ONIRAMA @onirama με τον Νίκο Πορτοκάλογλου

Η Έλενα Παπαρίζου @helenapaparizouofficial με τον Αναστάσιο Ράμμο

LIVE ON STAGE: Η Ελένη Φουρέιρα

: H Πέγκυ Ζήνα @peggyzina_official μαζί με τον ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟ @kataxthonios_zn και τον Σταύρο Σαλαμπασοπουλο @salabasopoulos

