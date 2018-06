Ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ επιστρέφει στη δισκογραφία!

Ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ ανακοίνωσε την κυκλοφορία στις 7 Σεπτεμβρίου του 17ου σόλο άλμπουμ του, "Egypt Station", το οποίο περιέγραψε ως ένα αφήγημα μουσικού ταξιδιού και αποκάλυψε δύο τραγούδια του, το "Come on to me" και το "I don't Know". Για την περίσταση, ο πρώην μπασίστας των Beatles ανανέωσε μια παλιά ιδέα που είχε εμπνευστεί το θρυλικό συγκρότημα του οποίου ήταν co-leader με τον Τζον Λένον, καθώς αυτά τα δύο νέα τραγούδια περιλαμβάνονται σ' ένα σινγκλ δύο πλευρών.

Ήταν πράγματι οι πρώτοι που έσπασαν την ιεραρχία Πλευρά A/Πλευρά B στους δίσκους 45 στροφών το 1965 με τα κομμάτια "Day Tripper/You Can Work it Out".

Ο Μακ Κάρτνεϊ, του οποίου η προηγούμενη επιτυχία "New" --16ο σόλο άλμπουμ-- κυκλοφόρησε πριν από πέντε χρόνια, εξηγεί στην ιστοσελίδα του ότι "ο τίτλος 'Egypt Station' παραπέμπει σε έναν γνωστό πίνακα που ζωγράφισε ο ίδιος και καλεί σε ένα πολύχρωμο, πολυποίκιλο ταξίδι μέσα από μια μυριάδα μουσικών περιοχών".

"Στο άλμπουμ 'Egypt Station' κάθε τραγούδι είναι σαν ένας σταθμός. Αυτό μας βοήθησε να οικοδομήσουμε τις ιδέες μας γι΄αυτά τα τραγούδια. Είναι σαν η μουσική να πήγαζε από ένα σημείο που είχα ονειρευτεί", πρόσθεσε ο θρύλος της βρετανικής ποπ.

Το άλμπουμ θα αρχίζει και θα τελειώνει με δυο οργανικά κομμάτια που έχουν τίτλο "Station I" και "Station II".

Εν αναμονή της κυκλοφορίας του δίσκου στον οποίο περιλαμβάνονται και τραγούδια με ήδη γνωστούς τίτλους όπως "Happy With You", "People Want Peace" και "Despite Repeated Warnings", οι δύο νέες συνθέσεις είναι χαρακτηριστικές της μουσικής του Μακ Κάρτνεϊ.

Το "Come on to Me" θυμίζει πολύ τους Beatles στην προσέγγισή του, με ρυθμό ποπ και τον ήχο του σιτάρ στο τέλος. Το "I Don't Know" είναι μια πιο μελαγχολική μπαλάντα με πιάνο.

Ο Μακ Κάρτνεϊ, ο οποίος τη Δευτέρα έσβησε τα 76 κεράκια της τούρτας του, είναι ένα από τα δύο εν ζωή Σκαθάρια μαζί με τον Ρίνγκο Σταρ, ο οποίος αυτόν τον καιρό περιοδεύει με το συγκρότημά του All Starr Band.

Σε εξαιρετική κατάσταση, ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ εξέπληξε τους θαυμαστές του στις 9 Ιουνίου παίζοντας απροειδοποίητα μέσα σε μια μικρή παμπ του Λίβερπουλ, της γενέτειράς του, στη Liverpool Philharmonic Pub. Μια εορταστική εκδήλωση είχε οργανωθεί εκείνη την ημέρα για τις ανάγκες της πολύ δημοφιλούς εκπομπής "Carpool Karaoke" που παρουσιάζει ο Τζέιμς Κόρντεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ