Just Μπύρες: Γιαγιάδες και παππούδες χορεύουν στον ρυθμό του Μάικλ Τζάκσον- Ξεκαρδιστικό ΒΙΝΤΕΟ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ραδιοφωνική εκπομπή "Καλοκαίρι στο Νότο" με τους Γωγώ Βερίγου και Γιώργο Μπαλοθιάρη, που μεταδίδεται σε όλη την Κρήτη, επιστρατεύει κέφι, χιούμορ και μουσική για να γίνει viral με ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Η παγκρήτια ραδιοφωνική εκπομπή "διασκευάζει" φέτος το αξέχαστο χιτ "Beat it" του Μάικλ Τζάκσον, παραφράζοντάς το σε... "Just Μπύρες" και με τη βοήθεια παππούδων και γιαγιάδων που χορεύουν στους ρυθμούς του, δημιουργεί μια μοναδική παρωδία, η οποία εμπνέεται ακόμη και από το ριάλιτι σχέσεων "Power of Love".

Όπως καταλήγουν άλλωστε οι δημιουργοί του βίντεο, "γιατί όλα μπορούν να συμβούν το καλοκαίρι στην Κρήτη!".

Πηγή: news247.gr