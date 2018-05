Εκδηλώσεις από τον Σύλλογο Ελληνο-Ουκρανικής φιλίας «Φάρος» σε Πάτρα και Κατάκολο

Ο Σύλλογος Ελληνο-Ουκρανικής φιλίας «Φάρος» διοργανώνει την «Ημέρα της Βισιβάνκα», στην Πάτρα την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 στις 7 το βράδυ στο ξενοδοχείο Αστήρ, στην Αγ. Ανδρέου και Αράτου και την Τρίτη 22 Μαΐου στις 11 το πρωί στο λιμάνι του Κατάκολου της Ηλείας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει έκθεση –παρουσίαση παραδοσιακών φορεσιών από την Ουκρανία, με την συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από την Ελλάδα και την Ουκρανία.

Οι εκδηλώσεις έχουν φιλανθρωπικό σκοπό και οι εθελοντικές προσφορές όσων τις παρακολουθήσουν, θα διατεθούν για την υποστήριξη του Ουκρανικού Ιδρύματος “I am the future of Ukraine” το οποίο περιθάλπει παιδιά με καρκίνο.

Στην εκδήλωση στο Κατάκολο, θα μιλήσει η κα Ευγενία Χριστοπούλου, ειδικός σε στρατηγικές διαχείρισης καταστροφών σε διεθνές επίπεδο. Θέμα της ομιλίας της, οι επιπτώσεις του Τσέρνομπιλ στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Στην εκδήλωση της Πάτρας θα παρουσιαστεί επιστημονική εισήγηση με θέμα τις επιπτώσεις του Τσέρνομπιλ απο τον καθηγητή κ. Γκινόπουλο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την συνεργασία της ΜΚΟ ΒΟΡΥΣΘΕΝΗΣ (Ένωση των Γυναικών της Ουκρανίας στην Ελλάδα), η οποία με κεντρικό σύνθημα “1 ευρώ μπορεί να σώσει μια ζωή”, έχει ανοίξει λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς GR 81 0172 1530 0051 5308 5609 121 για την κατάθεση φιλανθρωπικών συνδρομών με την ένδειξη «Δωρεά για τα παιδιά».

Περισσότερες πληροφορίες: Πρόεδρος Συλλόγου «ΦΑΡΟΣ», κ. Μιχ. Ροδόπουλος