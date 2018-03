Τους αθλητές της πάλης τίμησε σε ειδική εκδήλωση η Συμπολιτεία Ολυμπία - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Τους αθλητές της πάλης που κατάφεραν να σηκώσουν ψηλά τη σημαία της Ελλάδος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τίμησε σε ειδική εκδήλωση η Συμπολιτεία Ολυμπία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεών της ενόψει του Δρόμου της Εκεχειρίας από την Ήλιδα στην Αρχαία Ολυμπία, που εφέτος διοργανώνεται στις 22 Απριλίου.

Σε ένα εξαιρετικά συγκινητικό κλίμα βραβεύθηκαν με ειδικές πλακέτες οι Ολυμπιονίκες της ΕλληνορωμαΪκής και της Ελευθέρας Πάλης κ.κ. Στέλιος Μυγιάκης (χρυσό 1980), Πέτρος Γαλακτόπουλος (1972 ασημένιο και 1968 χάλκινο), Δημήτρης Θανόπουλος (ασημένιο 1984), Μπάμπης Χολίδης χάλκινο 1984 και 1988), Αμιράν Καρντάνοβ (χάλκινο 2000), Αρτιόμ Κιουρεγκιάν (χάλκινο 2004) και Γιώργος Χατζηϊωαννίδης (χάλκινο 1980) σε Ημερίδα που πραγματοποίησε την Τετάρτη 29 Μαρτίου η Συμπολιτεία Ολυμπίας στο Πολεμικό Μουσείο, για την ανάδειξη των ολυμπιακών αξιών, με ταυτόχρονη εικαστική έκθεση. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή ενός σύντομου διαδραστικού βίντεο για την εκεχειρία και την Ελληνορωμαϊκή Πάλη δια χειρός του καθηγητή Δημοσθένη Δαβέττα.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας κα Σοφία Χίντζιου- Κοντογιάννη έκανε εκτενή αναφορά στις δράσεις της Οργάνωσης που έχουν υλοποιηθεί και αυτές που προγραμματίζονται για το 2018 για «το Μονοπάτι της Εκεχειρίας».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, o διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης τιμήθηκε για την προσφορά του στην προώθηση της αξίας της Εκεχειρίας και χαιρετίζοντας την εκδήλωση τόνισε:

Σε ένα ζήτημα με τις συνθετότητες και τις δυσκολίες, όπως αυτό της Κορεατικής Χερσονήσου, όπου εμπλέκονται περιφερειακά και διεθνή συμφέροντα, ανταγωνίζονται μεγάλες δυνάμεις και εκκρεμεί ο κίνδυνος πυρηνικοποίησης, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες προσέφεραν την ευκαιρία στη Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα) και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Βόρεια Κορέα) να καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών μετά από περίπου δύο χρόνια. Σε λίγες εβδομάδες, μάλιστα, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο κρατών, εξέλιξη που έμοιαζε αδιανόητη πριν λίγο καιρό.

Η επικράτηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας παρείχε στα δύο μέρη την ευκαιρία να αντιληφθούν τις ευεργετικές συνέπειες της ειρήνης έναντι του κινδύνου συντήρησης της (όποιας) πιθανότητας σύγκρουσης. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ας αναλογιστούμε πως αν δεν υπήρχε το χρονικό ορόσημο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων της Πιονγκτσάνγκ, πιθανότατα δεν θα είχαν ανασταλεί οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Νότιας Κορέας-ΗΠΑ ούτε πολύ περισσότερο θα είχε εκκινήσει ο διάλογος μεταξύ Σεούλ και Πιονγκγιάνγκ.

Ο δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος (μιας εκ των τριών πόλεων της αρχαιότητας που είχαν υπογράψει για την Εκεχειρία) χαιρετίζοντας την εκδήλωση τόνισε ότι «μέσω του μονοπατιού και του αγώνα που διεξάγεται σε αυτό, δίνεται το πραγματικό και ουσιαστικό νόημα της Εκεχειρίας, που συμβάλλει στη σύνδεση του θεσμού με τον σύγχρονο κόσμο. Η Ήλιδα, θεσπίζοντας τους αγώνες πέτυχε κάτι πολύ μεγαλύτερο από την απλή δημιουργία του θεσμού. Πέτυχε να δώσε μορφή και ιδεολογικό υπόβαθρο στην ικανότητα του τότε γνωστού κόσμου να συνυπάρχει για λίγες ημέρες, χωρίς όπλα και αντιμαχίες.

Σήμερα πρέπει να κάνουμε τους απαραίτητους συμβιβασμούς που προβλέπει ο θεσμός και να εναντιωθούμε σε νεόκοπα δεδομένα όπως η ξενοφοβία, η μισαλλοδοξία και γενικότερα η βίαιη νοοτροπία κα στάση ζωής. Να βγάλουμε μπροστά έννοιες όπως η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο και το διαφορετικό.

Θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες –ο καθένας από το δικό του μετερίζι και με τη δική του δυναμική– ώστε να συμβάλλει ο θεσμός της Εκεχειρίας και πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όχι ως αναγκαία κακό αλλά ως υποχρεωτικό δεδομένο».

Η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας κα Άννα Παπαϊωάννου Γεωργακοπούλου, μετέφερε τον χαιρετισμό του Δημάρχου Ολυμπίας κ. Ευθ. Κοτζά και τόνισε: «Εκπροσωπώντας τον Τόπο, όπου για 1200 χρόνια, φυλασσόταν ο δίσκος του Ιφίτου, επάνω στον οποίο ήταν γραμμένη η ιερή εκεχειρία, σας καλώ να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να γεφυρώσουμε το αρχαίο με το σύγχρονο, σε μια εποχή που όσο ποτέ άλλοτε, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός ειρηνικού και καλύτερου κόσμου.

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ανάδειξης των ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της αλληλεγγύης κ.λ.π. και της μεταλαμπαδευσής τους στους Νέους συνεργάζεται στενά με την Συμπολιτεία Ολυμπίας σε μια σειρά αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο την διάδοση των αξιών του ολυμπισμού για ένα καλύτερο κόσμο.

Σας περιμένουμε στην Ολυμπία την κρίσιμη αυτή περίοδο για να στείλουμε όλοι μαζί ένα ισχυρό ολυμπιακό μήνυμα ειρήνης και συναδέλφωσης από την γενέτειρα των ολυμπιακών αγώνων».

Ο πλοίαρχος Σπύρος Ανδριόπουλος Διευθυντής του ΑΣΑΕΔ το οποίο έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της διοργάνωσης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της Εκεχειρίας και τη συμβολή όλων των φορέων για την επίτευξή της.

Ο ταξίαρχος Παναγιώτης Γεωργόπουλος α΄ αντιπρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου, το οποίο ευγενικά παραχώρησε τους χώρους για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, αναφέρθηκε στην πολεμική προετοιμασία των αρχαίων μέσω του αθλητισμού. Και τόνισε ότι το Πολεμικό Μουσείο στηρίζει ένθερμα τις προσπάθειες της Συμπολιτείας Ολυμπίας και των συνδιοργανωτών των εκδηλώσεων για το «Μονοπάτι της Εκεχειρίας».

Η ιστορικός της τέχνης και επιμελήτρια της εικαστικής έκθεσης «Εν Ολυμπία το κάλλιστον» κα Αννίτα Πατσουράκη τόνισε ότι «η «Συμπολιτεία Ολυμπίας» αφιερώνει την 3η διοργάνωση για τον «Δρόμο Εκεχειρίας» έχοντας όραμα την αναβίωση της διαδρομής από την Ήλιδα στην Ολυμπία, στα αγωνίσματα της πάλης, πυγμαχίας και παγκράτιου. Η εικαστική έκθεση «Εν Ολυμπία το κάλλιστον» εμπνέεται από τα λόγια του ιστορικού Φιλόστρατου και τιμά τα αθλήματα των δυνατών, των πολεμιστών και των γενναίων. Έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, ψηφιδωτού φωτογραφίας και μία περφόρμανς σε παραγωγή βίντεο, ενώθηκαν σε έκφραση συλλογικότητας. Συντεταγμένες τεχνών και ιδεών, εικόνες που αναδύουν την ελληνικότητα και συγχρόνως την οικουμενικότητα γίνονται διαμεσολαβητές ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Καλλιτεχνικά δημιουργήματα αποδόθηκαν ειδικά και εντεταλμένα για την ιδέα της εκεχειρίας καθώς και για τα άνω αγωνίσματα, θέλοντας να εκφράσουν θαυμασμό και δόξα στη δύναμη, το σθένος ψυχής και σώματος των άξιων αθλητών μας. Το «σώμα» υμνείται ως μέσο έκφρασης ισχύος, υπεροχής και αντοχής.

Με μύθους, θρύλους και καταγεγραμμένες ιστορίες, η δημοσιογράφος της Καθημερινής, Σπυριδούλα Ίριδα Σπανέα, αναφέρθηκε στα 2.726 χρόνια ιστορίας του αθλήματος της πάλης στην ομιλία της με τίτλο "Από τον Ευρύβατο στον Κιουρεγκιάν". Ιδιαίτερη συγκίνηση στο κοινό προκάλεσαν οι ιστορίες από τις επιτυχίες των Πέτρου Γαλακτόπουλου, Στέλιου Μυγιάκη, Δημήτρη Θανόπουλου, Μπάμπη Χολίδη και Γιώργου Χατζηϊωαννίδη, οι οποίοι κατέκτησαν ολυμπιακά μετάλλια στα λεγόμενα "πέτρινα" χρόνια του ελληνικού αθλητισμού αλλά και για τις επιτυχίες του Αμιράν Καρντάνοβ και Αρτιόμ Κουρεγκιάν πιο πρόσφατα.

Η υποδιευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας κα Ντόρα Πάλλη μίλησε για τις αιώνιες αρχές και αξίες που εκφράζει ο Ολυμπισμός και έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας. «Ευγενής ανταγωνισμός, ίση συμμετοχή, αμοιβαία κατανόηση, ειρηνική συνύπαρξη λαών και ανθρώπων, η εκεχειρία, η συμφιλίωση των ανθρώπων και των λαών. Αξίες πανανθρώπινες. Οι αξίες που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν».

Μιλώντας για την Εκεχειρία ως εκπαιδευτικό εργαλείο, αναφέρθηκε στα προγράμματα πoυ υλοποιεί το Κέντρο ιδιαίτερα στο «Σέβομαι τη διαφορετικότητα». Τόνισε ότι «ο Ολυμπισμός θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και προόδου και για την σύγχρονη Ελλάδα τουλάχιστον με τον τρόπο που κινεί και εμπνέει και τον υπόλοιπο κόσμο και να μην μένει απλά ως ένα εθνικό στερεότυπο, χωρίς να αξιοποιείται για να βελτιώσει την κοινωνία μας, την εκπαίδευση μας, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα».

Κλείνοντας την ομιλία της ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 20 Απριλίου, παραμονή του «Δρόμου της Εκεχειρίας» επί «του μονοπατιού της Εκεχειρίας» σε συνεργασία με τη «Συμπολιτεία Ολυμπίας» θα διεξαχθεί το πρόγραμμα «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» στα σχολεία της Αμαλιάδας.

Η Δρ. Ιωάννα Μάστορα (διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. & Γ.Γ. του Κέντρου Ολυμπιακής Φιλοσοφίας & Παιδείας) απήγγειλε τον 8ο Ολυμπιόνικο του Πινδάρου, στον Αλκιμέδοντα, νικητή σε αγώνα παίδων.

Στην ημερίδα τιμήθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης για τη στήριξη στο «Δρόμο της Εκεχειρίας».

Την Ημερίδα παρουσίασε και συντόνισε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ κα Χρύσα Ρουμελιώτη.

Παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Πάνος Μπράμος, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών κα Βούλα Κοζομπόλη, οι ολυμπιονίκες Βασίλης Πολύμερος, Χρύσα Μπισκιτζή, Νίκη Μπακογιάννη, ο παραολυμπιονίκης Θοδωρής Αλεξάς, οι παγκοσμιονίκες Μαρία Χριστοφορίδη και Παρασκευή Τσιαμίτα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης κ. Δημ. Τραμπάκουλας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία κ. Γεωργίου, εκπρόσωποι αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, του ΑΣΑΕΔ, ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος και πλήθος κόσμου.

Στο φουαγιέ του Μουσείου λειτούργησε εικαστική έκθεση με θέμα: «Εν Ολυμπία το κάλλιστον» με έργα γνωστών καλλιτεχνών: Άγγελος, Πασχάλης Αγγελίδης, Μίνα Βαλυράκη, Εριέτ. Βορδώνη, Σπ. Γεώργας, Χριστόδ. Γκαλτέμης, Όλγα Γουλανδρή, Γ. Γουρζής, Δημ. Δαββέτας, Εύα Διβάρη, Κ. Ευαγγελάτος, Ν. Ζήβας, Π. Ζουμπουλάκης, Ι. Καρκαβίτσας, Μ. Κάσσης, Αγγ. Κοροβέση, Μ. Κούρκουλου, Μ. Κτιστοπούλου, Απ. Λάβδας, Κυρ. Λαζαρίδης, Κ. Μαυρομμάτη, Αλέξανδρος και Ευάγγελος Μουστάκας, Νάντια Μπαράκου, Π. Παγκρατίδης, Άγγ. Παναγιωτίδης, Αλ. Πατσέλι, Αρ. Πατσόγλου, Βαγ. Ρήνας, Γ. Ρούσσης, , Κ. Σπυριούνης, Γ. Σταθόπουλος, Γ. Τουρκοβασίλης, Απ. Φανακίδης, Β. Χορμοβίτη, Γ. Χουλιαράς, Σοφ. Χρήστου, Δ. Χριστογιάννης.

Το έργο «Μετάλλαξη» ο ζωγράφος Ιωάννης Καρκαβίτσας το δώρισε για τη συλλογή του Πολεμικού Μουσείου.

Στις 21 και 22 Απριλίου 2018 θα διεξαχθεί στην Ηλεία ο τρίτος «Δρόμος της Εκεχειρίας» ο οποίος, όπως και η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Συμπολιτεία Ολυμπίας με συνδιοργάνωση των Δήμων Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, συνεργαζόμενο φορέα υποστήριξης τον Δήμο Σπάρτης και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Τουρισμού, του CISM, του ΝΑΤΟ, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, της ΕΘΝΟΑ, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, την Ελληνική Ένωση για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία, την υποστήριξη του ΠΣΑΤ και του Πολεμικού Μουσείου και την τεχνική υποστήριξη του ΑΣΑΕΔ.

Το Σάββατο 21 Απριλίου θα γίνει η τελετή έναρξης στην Αρχαία Ήλιδα και η αφετηρία θα δοθεί την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, στις 5.45 το πρωί από την Αρχαία Ήλιδα (διοργανώτρια πόλη των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων) και ο τερματισμός θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία (τόπο τέλεσης των Αγώνων) περίπου στις 4.30 το απόγευμα. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου 500 δρομείς.

Ο δρόμος δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα και θα βραβευθούν με μοναδικά αριθμημένα μετάλλια όλοι όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία ολόκληρη τη διαδρομή των 49,8 χλμ. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο η διαδρομή -όπως και η εκεχειρία για να φτάσεις στην ειρήνη- αλλά και η ολοκλήρωσή της.

