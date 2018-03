Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει το Let’s Do it Greece

Για μια ακόμα χρονιά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έθεσε υπό την αιγίδα της τις δράσεις «Let’s Do it Greece 2018», που θα γίνουν στην επικράτειά της, απαντώντας θετικά στο αίτημα της ελληνικής οργανωτικής ομάδας και στον επικεφαλής της, Νίκο Κιούση.

«Αποτελεί μεγάλη μας χαρά να στηρίζουμε και φέτος αυτή τη μεγάλη εθελοντική εκστρατεία, συνεχίζοντας τη συνεργασία μας με το Let’s Do it Greece που ξεκίνησε το 2013. Ο εθελοντισµός είναι ένα ταξίδι αλληλεγγύης που δημιουργεί ενεργούς πολίτες και ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και συμπλήρωσε: «Η τεράστια συμμετοχή, τις προηγούμενες χρονιές των εθελοντών της Περιφέρειάς μας, τόσο συλλογικοτήτων όσο και μεμονωμένων πολιτών, έχει κάνει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να ξεχωρίζει πανελλαδικά. Είμαι σίγουρος ότι και την Κυριακή 29 Απριλίου, η Δυτική Ελλάδα θα βροντοφωνάξει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε για άλλη μια φορά.».

Η ημέρα διεξαγωγής της δράσης για το 2018, έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 29 Απριλίου 2018.

Αν είστε ομάδα, σύλλογος, γειτονιά, παρέα, συλλογικότητα, σας προσκαλούμε να δηλώσετε τη δική σας δράση για εκείνη τη ημέρα στο Χάρτη Δράσεων στο σύνδεσμο http://www.letsdoitgreece.org/activities/new

Η Sanitas θα υποστηρίξει πανελλαδικά την εκστρατεία Let’s do it Greece, ενισχύοντας τις δράσεις με υλικά καθαρισμού (σακούλες και γάντια). Σας καλούμε, εφόσον επιθυμείτε υλικά για τη δική σας δράση, αφού δηλώστε τη δράση σας στο Χάρτη Δράσεων, να συμπληρώσετε προσεκτικά την φόρμα που βρίσκεται στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaNSCULlZ6F

GE5fRClFKuu7ThhQzuYicK5gl

M1nlGKKEQyPA/viewform δίνοντας όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για τη δράση σας, με την παράκληση να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις εκτιμήσεις σας. Σε κάθε περίπτωση ο χορηγός θα τηρήσει σειρά προτεραιότητας.

Τι είναι το Let’s do it Greece

Το «Let's do it World» ως κίνημα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2008 στην Εσθονία, με βασικό του μήνυμα το σλόγκαν «πάμε να καθαρίσουμε ολόκληρη την χώρα μέσα σε μια μόνο μέρα», και αμέσως έλαβε διεθνείς διαστάσεις.

Το «Let's do it Greece» - που αποτελεί το ελληνικό σκέλος της Παγκόσμιας Εθελοντικής Καμπάνιας «Let’s Do Ιt World» - ξεκίνησε το 2012, με πρωτοβουλία των μη κερδοσκοπικών εθελοντικών οργανώσεων: Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής «Ώρα για Δράση» και Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Φέτος, η Πανελλήνια Δράση του «Let's do it Greece» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου 2018.

Τα τελευταία έξι χρόνια, η εθελοντική εκστρατεία Let's do it Greece μεγαλώνει με ταχύτατους ρυθμούς. Η συμμετοχή στη δράση του 2017 ξεπέρασε το 1% του πληθυσμού της Ελλάδας, με περισσότερους από 109.000 εθελοντές και 3.500 φορείς συγκεντρώνοντας πάνω από 530 τόνους απορριμμάτων σε 1.500 σημεία δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συμμετείχαν περισσότερα από 1.400 σχολεία, το 10% των σχολείων της χώρας μας. Το εθελοντικό μήνυμα έφτασε ακόμα πιο μακριά, αγγίζοντας περισσότερους από 945.000 μοναδικούς χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα.

Μεγάλος στόχος, μέχρι το 2021, είναι να αγγίξει το 5% του Eλληνικού πληθυσμού, με δράσεις και στις 13 Περιφέρειες και στους 325 Δήμους της Ελλάδας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει και στηρίζει ενεργά το «Let's do it Greece» ανελλιπώς από το 2013, διευκολύνοντας και προβάλλοντας τις δράσεις εθελοντών και φορέων στη Δυτική Ελλάδα, έχοντας ως στόχο τη διάδοση του υγιούς εθελοντισμού, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθελοντών και των φορέων.

Η φετινή πανελλαδική εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.

Επίσης, η δράση οργανώνεται σε όλη την Ελλάδα με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Ήδη, εκατοντάδες φορείς σε ολόκληρη τη χώρα έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία για τη φετινή εκστρατεία, ενώ σημαντική είναι και η αρωγή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.