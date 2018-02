Πάτρα: Live εμφάνιση των Playmen στη Πάτρα

Οι Playmen, ένα δίδυμο μουσικών παραγωγών\DJ, το οποίο αποτελούν ο Παύλος Μανώλης και ο Λευτέρης Ξενάκης, που ειδικεύονται στην ηλεκτρονική μουσική και συγκεκριμένα Pop Electro House, αναμένεται να εμφανιστούν στην Πάτρα, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 18 Φεβρουαρίου 2018. Από το 2015, τρίτο μέλος των Playmen αποτελεί ο Τίμος Χριστοδούλου που εκτελεί χρέη MC.

Έγιναν γνωστοί στο ευρύτερο κοινό το 2009 με το τραγούδι τους "Together Forever", το οποίο αργότερα επανακυκλοφόρησε με αφορμή τα Mad Video Music Awards 2010. Στην νέα έκδοση του τραγουδιού συμμετείχαν οι "Onirama" και η Έλενα Παπαρίζου.

Το καλοκαίρι του 2010 οι Playmen σε συνεργασία με τον Αlceen κυκλοφόρησαν τα τραγούδια "Feel Your Love" και "Love Song" με τα φωνητικά της Μαρίας Γεωργιου. Στη συνέχεια το Φεβρουάριο του 2011 κυκλοφόρησαν το τραγούδι "Tonight" σε συνεργασία με τον "Claydee Lupa" στο οποίο συμμετείχε ως Vocalist η Τάμτα. Το τραγούδι Tonight επιλέχθηκε ως μουσικό θέμα του πρώτου "Madwalk". Το καλοκαίρι του 2011 σε συνεργασία με τον Alex Leon και τον γνωστό Αμερικάνο ράπερ T-Pain κυκλοφόρησαν το "Out of my head" το οποίο παρουσίασαν στα Mad Video Music Awards 2011.

Τον Γενάρη του 2012 παρουσίασαν το Fallin με την Demy στα φωνητικά. Στα Mad Video Music Awards 2012 παρουσίασαν το νέο τους τραγούδι "All the Time",τα φωνητικά έκαναν οι Έλενα Παπαρίζου, Riskyidd και η Courtney.

Το βράδυ της 4ης Ιουλίου 2011, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Τελετή Λήξης των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics Αθήνα 2011 έλαβαν μέρος και οι Playmen μαζί με πολλούς άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Το Καλοκαίρι του 2012 οι Playmen ταξίδεψαν στην Μόσχα και έλαβαν μέρος στην μεγάλη γιορτή τραγουδιού Europa Plus όπου εμφανίστηκαν μαζί με παγκοσμίου φήμης ονόματα όπως οι Far East Movement. Οι playmen παρουσίασαν ζωντανά τα εξής τραγούδια τους : Out of my head, Feel your love , Fallin και All the Time. Μάλιστα στα δυο τελευταία τραγούδησε η Demy.

Το 2013 κυκλοφορήσαν το Breakin' Me Up που ήταν μουσικό θέμα του Madwalk 2013,στο Breakin' Me Up τραγούδησε η Courtney και κυκλοφόρησε σε Original Mix (House) αλλά και σε Ballad Version,στην συνέχεια κυκλοφόρησαν το Balloons, ένα house κομμάτι χωρίς vocals και λίγες βδομάδες αργότερα το Gypsy Heart σε συνεργασία με την Hadley το οποίο το παρουσίασαν στα βραβεία VMA 2013.

Το 2015 κυκλοφόρησαν το Stand By Me Now. Ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στα αδέσποτα σκυλιά. Στα φωνητικά του Stand By Me Now ακούμε τον Χρήστο Μάστορα (Melisses). Το Stand By Me Now γνώρισε μεγάλη επιτυχία και χάρη σε αυτό οι Playmen κέρδισαν το βραβείο Best Dance στα Mad Video Music Awards 2016.

Στις 23 Ιουλίου του 2016, οι Playmen έγιναν οι πρώτοι γηγενείς Έλληνες που συμμετείχαν σε ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ μουσικής του κόσμου, το Tomorrowland. Στις 29 Ιουλίου του 2017, οι Playmen πήραν μέρος στο Tomorrowland για 2η συνεχόμενη χρονιά.

Η ώρα έναρξης του live που θα δοθεί στο Lennon, στις 22.00.