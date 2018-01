Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών ο Δημήτρης Μιχαηλίδης

Ο Καθηγητής Ιατρικής Δημήτριος Μιχαηλίδης, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, μετά από πρόταση του Τμήματος Ιατρικής, την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.00 μ., στην Αίθουσα Τελετών.

Το γνωστικό αντικείμενο του τιμώμενου είναι η πρόληψη των αγγειακών νόσων και τα λιπίδια, ενώ το ερευνητικό του έργο είναι εστιασμένο στα λιπίδια και τη θρόμβωση. Το έργο και την προσωπικότητά του θα παρουσιάσει ο Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας του Τμήματος Ιατρικής Θεόδωρος Αλεξανδρίδης, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Δ. Καρδαμάκη και η περιένδυσή του από την Πρύτανι, Καθηγήτρια Β. Κυριαζοπούλου.

Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου, με θέμα: «An example of collaborative research with Greece- what can we learn from that?».

Ο κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης γεννήθηκε στο Κάιρο από Έλληνες γονείς και σπούδασε στην Αγγλία. Είναι απόφοιτος του University of London (BSc, MSc, MB, BS and MD). Διετέλεσε Academic Head, in the Department of Clinical Biochemistry, Royal Free Hospital Campus, University College London Medical School, University College London (UCL), UK, και είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου της Σερβίας και σε δύο Πανεπιστήμια της Σαουδικής Αραβίας (King Saud University, Riyadh και King Khalid University, Abha).

Εξακολουθεί να είναι ενεργός ως προς τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα,αν και έχει εν μέρει αφυπηρετήσει. Διετέλεσε Vice-President, Section of Pathology, Royal Society of Medicine και είναι Fellow of the Royal College of Pathologists (FRCPath), Fellow of the Royal College of Physicians (FRCP), Fellow of the Faculty of Pharmaceutical Medicine (FFPM) και Fellow of the American College of Clinical Pharmacology (FCP). Επίσης είναι μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της International Atherosclerosis Society (IAS) και Foreign Member of the Slovenian Academy of Medicine.

Τα κλινικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πρόληψη των αγγειακών νοσημάτων και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στις δυσλιπιδαιμίες και την αθηροθρόμβωση. Είναι τέως fellow του Wellcome Trust και έχει επιβλέψει 15 μεταπτυχιακούς φοιτητές (University of London). Ο κ. Μιχαηλίδης έχει 1216 δημοσιεύσεις στο PubMed και 26,472 αναφορές στο ISI index, Core Collection (H-factor = 70).

Είναι editor-in-chief αρκετών περιοδικών μεταξύ των οποίων τα Current Medical Research and Opinion, Current Vascular Pharmacology, Expert Opinion on Pharmacotherapy and Angiology (impact factor up to 3.9). Έχει διατελέσει κριτής σε 108 ιατρικά περιοδικά. Έχει καταταγεί πρώτος στον κόσμο στον τομέα των υπολιπιδαιμικών φαρμάκων (http://expertscape.com/ex/hypolipidemic+agents). Υπήρξε μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών που εξέδωσαν οδηγίες, μέλος της ομάδας για την περιφερική αρτηριακή νόσο της European Society of Cardiology και είναι επικεφαλής του Prevention Section of the European Society of Vascular Surgery Guidelines for the Management of Carotid Artery Disease.

Έχει δώσει διαλέξεις σε 50 χώρες. Του έχει απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Αγίου Μάρκου από το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής για την προσφορά του στις ελληνικές κοινότητες εκτός Ελλάδος. Έχει ανακηρυχθεί Επίτιμος Διδάκτορας σε 6 Ιατρικές Σχολές στην Ελλάδα. Συνολικά 25 Έλληνες έχουν διατελέσει Clinical Research Fellows στο Department που διευθύνει στο Λονδίνο. Έχει περισσότερες από 490 δημοσιεύσεις με συνεργάτες που εργάζονται στην Ελλάδα. Έχει συμβάλλει στην συγγραφή πολλών δημοσιεύσεων από την Ελλάδα, χωρίς να είναι coauthor, σε διάφορα περιοδικά. Έχει επισκεφθεί περισσότερες από 200 φορές την Ελλάδα για να δώσει διαλέξεις σε ιατρικά συνέδρια.