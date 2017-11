Eυκαιρίες χρηματοδότησης και ενδιαφέροντα πρότζεκτ που βρήκαν ανταπόκριση από την αγορά αναπτύχθηκαν στη συνεδριακή εκδήλωση με τίτλο «Πρωτοβουλίες για τη Στήριξη της Καινοτομίας» που οργάνωσε το Orange Grove Patras – POS4work το Σάββατο, στο πλαίσιο του 20ου Forum Ανάπτυξης/ Money Show Πάτρας. Αναλύθηκαν

O Γιάννης Παπίδης, ΙΤ Digitalization & Innovation Director, ΟΤΕ/COSMOTE ανέφερε ότι οι επενδύσεις του Ομίλου ξεπερνούν το 1,5 δις και πρόσθεσε ότι η κερδοφορία έχει μείνει όλη στην Ελλάδα. «Εταιρίες από το οικοσύστημα της Πάτρας έχουν έρθει σε επαφή με deutche telecome. Βοηθάμε όπου μπορούμε» κατέληξε ο κ. Παπίδης.

Η Νατάσα Αποστολίδη, Political Advisor, Embassy of the Kingdom of the Netherlands αναφέρθηκε στο Orange Grove Patras (OGP). Είναι ένα εγχείρημα κοινής συνεργασίας της Πρεσβείας της Ολλανδίας, του Orange Grove Athens, του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και μιας ομάδας Πατρινών. Αποτελεί ένα χώρο στον οποίο απευθύνονται άτομα ή ομάδες, από 18 έως 45 ετών, που έχουν μία καλή ιδέα και θέλουν να την μετατρέψουν σε επιχείρηση ή νέοι επιχειρηματίες που χρειάζονται στήριξη για να περάσουν στο επόμενο βήμα.

Η Αλεξάνδρα Χολή, Founder & Executive Director, Metavallon εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας της «Metavallon». Είναι μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση, με έδρα την Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 2012, με σκοπό να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει επίδοξους επιχειρηματίες, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες τους, στο ταξίδι τους από την ιδέα έως την ίδρυση επιχείρησης, την ανεύρεση επενδυτών και τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα.

Η Ελένη Στεφανίδου, Communications Manager, The People’s Trust παρουσίασε το «The People’s Trust», έναν ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη -κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων μέσα από την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και μικροχρηματοδότησης μέχρι το ποσό των €10.000. Όπως είπε από το 2018 θα χρησιμοποιηθούν και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αυξήσουν τη χρηματοδότηση σε 25.000 ευρώ.

Τη δική του εμπειρία κατέθεσε ο Σταύρος Τσοπανίδης εκ των ιδρυτών της εταιρίας PHEE. Πρόκειται για μια νεοφυή επιχείρηση που χρησιμοποιεί νεκρά φύλλα των ελληνικών ακτών προκειμένου να δημιουργήσει πρωτότυπα αντικείμενα. Χρησιμοποιώντας ως κύρια πρώτη ύλη τα νεκρά φύλλα των φυκιών Posidonia Oceanica -τα οποία ξεβράζονται σε τεράστιες ποσότητες στις ελληνικές ακτές- δημιουργούν από προστατευτικές θήκες για smartphones μέχρι ρακέτες θαλάσσης Τα προϊόντα διακινούνται ήδη σε 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ενώ η εταιρία ετοιμάζεται για εξαγωγές σε Ιαπωνία και Καναδά.

Ενδιαφέρουσα υπήρξε και η παρουσίαση του Νίκου Κωστόπουλου CTO, Paper Go - POS4work Startup Team, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπαθειες που καταβάλει η ομάδα που εκπροσωπεί ώστε να προσδώσει χαρτί με ένα νέο αναβαθμισμένο ρόλο, συνδυάζοντας την εκτύπωση υψηλής ποιότητας με τις απεριόριστες δυνατότητες τεχνολογίας. Το χαρτί γίνεται η «κόλλα» που συνδέει τον ψηφιακό κόσμο με τον πραγματικό, γιορτάζοντας τον νέο συναρπαστικό κόσμο του Διαδικτύου των Πράξεων.

Ο Χρήστος Ξουρής, εκ των ιδρυτών της Gaia Robotics, Orange Grove Patras StartUp εξήγησε ότι μαζί με τον Δημήτρη Καραγεωργόπουλο ανέπτυξαν μια εφαρμογή κατάλληλη για τη γεωργία ακριβείας. Βοηθούν τους πελάτες τους, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροχημάτα (UAV) και ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό με τα οποία συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και αναλύουν αγροτικά δεδομένα, συνήθως σε λιγότερο από 24 ώρες. Οπτικοί αισθητήρες καταγράφουν υψηλής ανάλυσης αεροφωτογραφίες που απεικονίζουν ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες και εκθέτουν προβληματικές περιοχές σε καλλιέργειες που δεν είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημήτρης Μαλλάς – Δημοσιογράφος.