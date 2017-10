Όταν οι Πατρινοί… γράφουν! Όλα τα νέα βιβλία που κυκλοφορούν

Αρκετοί είναι οι Πατρινοί που αυτό το διάστημα παρουσιάζουν νέα βιβλία: Κώστας Λογαράς, Έρση Σωτηροπούλου, Βασίλης Γιαννόπουλος, Μάκης Σέργιος, Φοίβος Καρακίτσος, Βάσω Σακελλάρη είναι μερικοί από αυτούς. Μάλιστα το επόμενο διάστημα θα τα παρουσιάσουν στους Πατρινούς αναγνώστες.

Κώστας Λογαράς – "Τα πουλιά με το μαύρο κολάρο» από τις εκδόσεις "Καστανιώτη".

Κυκλοφορεί στις 27 Νοεμβρίου

Ο Μαρίνος Τριάντης ζει μόνος στην Πάτρα, σ’ έναν απόμερο δρόμο του λιμανιού της – πέρασμα μεταναστών προς την κοντινή Ιταλία. Μοναδική του συντροφιά το σκυλί του, ο Ραμόν. Είναι Οκτώβρης του 2011 κι έχει μόλις αποφυλακιστεί, ύστερα από τριάντα χρόνια κάθειρξης για τη δολοφονία του δεκαεξάχρονου «φίλου» του. Με το στίγμα του ισοβίτη να τον ακολουθεί, σε μια πόλη ρημαγμένη από την κρίση και αλλαγμένη από το χρόνο, προσπαθεί να επιβιώσει ζώντας με τα ψίχουλα από την ήδη πενιχρή σύνταξη της γριάς μάνας του. Παλεύει να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή. Αλλά είναι αμφίβολο αν θα καταφέρει να σταθεί όρθιος σε έναν τόπο που μοιάζει να καταρρέει.

Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, το μυθιστόρημα παρακολουθεί τη δραματική ιστορία ενός ανθρώπου παράλληλα με την πτωτική πορεία μιας χώρας. Σε πρώτο πλάνο το άτομο ως όργανο του ανεξέλεγκτου κακού. Στο φόντο η αυθαιρεσία της εξουσίας, που συντελεί στη διάβρωση της κοινωνίας και στη διάχυση του κακού πάνω στο σώμα της.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στο King George Hall.

Έρση Σωτηροπούλου- "Μπορείς" από τις εκδόσεις "Πατάκη"

Subject: Περί ομορφιάς πίνοντας δυνατό καφέ



μετά από 60 ώρες αγρύπνιας

From: [email protected]

Sent: 11/5/2015

To: [email protected]

Θυμάσαι τότε που συζητούσαμε στην Κιβωτό; Ότι η ποίηση δεν ανήκει στους ποιητές - η ποίηση ανήκει σ’ αυτούς που τη χρειάζονται. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την ομορφιά πιστεύω. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ομορφιά. Μια μέρα χωρίς κάποιο ερέθισμα, χωρίς έμπνευση, είναι μια νεκρή μέρα. Με ισοπεδώνει. Γίνομαι κέλυφος άδειο. Θέλω να πω. Η ομορφιά μού ανήκει. Τι λες; Προχωράμε καθόλου;



Re: Τα σημεία

From: [email protected]

Sent: 5/7/2015

To: [email protected]

Η ποίηση ενώ δεν μπορεί ν’ αντέξει τον συμβατικό μετρήσιμο λόγο, ενίοτε τον ερωτεύεται. Σ’ αυτή την περίπτωση, απλώς επιβιώνει ίσως χωρίς να προδίδεται και να προδίδει. Ένα σύννεφο που αντί για την υγρασία που ευφραίνει την αμπελιά, μου φέρνει θλίψη ανεξήγητη και εξηγήσιμη.

Πάντως θέλω να σε δω σύντομα.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο "Βυζαντινό".

Ο στιχουργός Βασίλης Γιαννόπουλος γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο "Άννα Χ." από τις εκδόσεις "Δρόμων".

Ο Δημήτρης Γκόλφης, ένας νέος από τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, φιλόδοξος και με τεκμηριωμένη φιλοσοφία για τη ζωή, ανδρώθηκε στην Αθήνα και σπούδασε ζωγράφος, στη Σχολή Καλών Τεχνών, στα χρόνια της Δικτατορίας...

Ένα τυχαίο συμβάν, ήταν η αιτία να συστηθεί με τον αληθινό έρωτα...

Στα χρόνια που κύλησαν σπούδασε, ερμήνευσε, αποκωδικοποίησε και ισορρόπησε πάνω στο λεπτό σκοινί εκείνου του δικού του έρωτα, που απεδείχθη ταυτόχρονα και Γολγοθάς του...

Σ' ένα φοβερό μπρα ντε φερ της λογικής με την τρέλα, ο Δημήτρης Γκόλφης, μέσα από την απολυτότητα του έρωτά του, βίωσε την ήττα και σύρθηκε από τους δαίμονές του, στα πιο βαθειά και σκοτεινά της ψυχής του υπόγεια.

Γράφοντας, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, τη ζωή του στο χαρτί κι εξιστορώντας την με ειλικρίνεια, μοιάζει να γίνεται ένας Δημήτρης στον οποίο οι περισσότεροι από μας, κάπου βρίσκουμε τον εαυτό μας...

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Tετέρτη 13 Δεκεμβρίου στο King George Hall.

Βάσω Σακελλάρη- «Είσοδος - Έξοδος / Μια ανθρώπινη εξομολόγηση για τη μάχη με τη Συναισθηματική Διπολική Διαταραχή» από τις εκδόσεις "Το Δόντι".

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΩΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Μια λιτή αλλά συγκλονιστική περιγραφή της μάχης που έδωσε επί αρκετά χρόνια η συγγραφέας με τη διπολική διαταραχή, περιγράφοντας όχι μόνο τις εμπειρίες της από την ασθένεια, αλλά και τις κοινωνικές προεκτάσεις της.

«Αν αποφάσισα να γράψω την προσωπική μου ιστορία, δεν το έκανα για μένα μόνο, αλλά περισσότερο για όλους τους ψυχικά ασθενείς, τους οποίους πιθανόν σε κάτι να μπορώ να βοηθήσω…»

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την παρασκευή 3 Νοεμβρίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών.

Φοίβος Καρακίτσος -«Η αρχή της αντίθεσης-Γιατί η θέληση για δύναμη» από τις εκδόσεις "Καστανιώτης".

Αυτό που συμβαίνει περιλαμβάνει και το ενέργημα και το σκοπό. Η ύπαρξή μας γεμίζει από τη διάθεση της πρωτιάς, από τη διάθεση της δύναμης και της υπεροχής, στη σφαίρα της καθημερινότητας, της οικογένειας, της εργασίας, της πολιτικής. Γιατί ο άνθρωπος όμως κατακλύζεται από αυτή τη θέληση και την ορμή; Γιατί η θέληση για τη δύναμη; Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται η εξήγηση των κινήτρων και της βούλησης, των λόγων και των μορφών που οδηγούν στις σχέσεις αντανάκλασης με τις ανάγκες και τα πάθη, με τις επιθυμίες και τις ικανοποιήσεις του αιώνια εφικτού. Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ενεργεί, να πράττει, να νικά. Με ποιες κρίσεις όμως, με ποιους γιγαντισμούς και ποιες μικρότητες απόστασης και εγγύτητας χτίζει τις καταλυτικές μορφές της θέασης, στη χρησιμότητα αυτού του πεπρωμένου; Ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος; Αυτό είναι που μένει να ειπωθεί. Η αρχή της αντίθεσης, η αρχή της κίνησης από μια θέση σε μια νέα θέση, και από εκεί έπειτα και πάλι σε μια καινούργια, διανοίγει όλο το πλάτος της σχέσης των φυσικών με τα ανθρώπινα και επιβεβαιώνει στην ισχύ του μετανόμου της την πίστη πως όλα ενώνονται σε ένα. Καθώς κοιτάζεις το μηδέν στα μάτια όμως, η ερώτηση και η απάντηση παραμένουν. Θέλω τη δύναμη, ναι, αλλά γιατί τη θέλω;

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στην αίθουσα «ΑΘΗΝΑ» του Patras Palace Hotel (Λεοφόρος Όθωνος και Αμαλίας).

Μάκης Σέργιος- "Οι Αριβίστες" από τις εκδόσεις "Ωκεανός".

Mάρτιος του 1999. Τρεις φιλόδοξοι νέοι, άγνωστοι μεταξύ τους, βρίσκονται μπροστά σε αποφάσεις, οι οποίες πρόκειται να αποδειχτούν καθοριστικές για τις ζωές τους. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, υποδιευθυντής υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, στην Αθήνα. Με ακόρεστη δίψα για σεξ και περίεργες διασυνδέσεις και δράσεις, διακινδυνεύει τα πάντα, προκειμένου να εκμεταλλευτεί προς όφελός του, την ακατάσχετη μανία της εποχής της Σοφοκλέους για γρήγορο και άκοπο πλουτισμό.



Ο Ντράγκαν Ατσίμοβιτς, μηχανικός και προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, παιδί του πολέμου, από το Βελιγράδι. Εξαντλημένος από την καθημερινή του επαφή με τον θάνατο και γεμάτος μίσος και δίψα για εκδίκηση προς όλους εκείνους που σχεδίασαν και επέβαλαν την καταστροφή της πατρίδας του, αποφασίζει να την εγκαταλείψει οριστικά, επιστρέφοντας στον τόπο που μεγάλωσε και σπούδασε, στη Θεσσαλονίκη.

Η Φωτεινή Ασλανίδη από την Κύπρο, φέρελπις υποψήφια διδάκτωρ των οικονομικών, στο πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Διαθέτοντας σπάνια ομορφιά και την πίστη πως ακριβώς αυτή η ομορφιά είναι το εισιτήριό της για το ταξίδι προς την κορυφή, αποφασίζει πως, ο καθηγητής της, ο διεθνούς φήμης οικονομολόγος Μάριος Αναγνώστου, είναι το πιο κατάλληλο πρόσωπο να την οδηγήσει εκεί. Μέσα στη δίνη της ανόδου του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, αρπάζοντας ο καθένας την ευκαιρία που του δίνεται, χαράζουν μία αδίστακτη πορεία προς την πραγματοποίηση κάθε ονείρου και φιλοδοξίας τους. Νέα Υόρκη, Μαρτινίκα, Καραϊβική, Αιγαίο πέλαγος, το θέατρο της τελικής τους αναμέτρησης...

Το βιβλίο παρουσιάστηκε με επιτυχία, πριν λίγες μέρες, στο ξενοδοχείο "Βυζαντινό'.

«Oι Αριβίστες» του Μάκη Σέργιου γέμισαν ασφυκτικά το Βυζαντινό – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ