Kιάρα και Prada

Με αντιπροσωπευτικό σύνολο και παπούτσια Prada από τη σειρά του φετινού χειμώνα, με χάντρες και φτερά, έδωσε το παρόν στο The business of Fashion Gala της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης η διάσημη ιταλίδα blogger Κιάρα Φεράνι. H 30χρονη από την Κρεμόνα, είναι πρώην μοντέλο της Guess και κορίτσι- φαινόμενο χάρη στο δημοφιλέστατο διαδικτυακό της περιοδικό και e-shop The blonde Salad, που έγινε αντικείμενο μελέτης στο Χάρβαρντ. Ταυτόχρονα ποζάρει για εξώφυλλα, σχεδιάζει και εμφανίζεται front row. Πρόσφατα αρραβωνιάστηκε τον ιταλό ράπερ Fedez.