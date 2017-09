Τι γίνεται το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου στη Μαρίνα της Πάτρας;

Πάμε παραλιακά, στη Μαρίνα της Πάτρας, για καφέ, ποτό, κοκτέιλ. Ένας νέος ατμοσφαιρικός χώρος μας περιμένει για να χαλαρώσουμε στο μοντέρνο καθιστικό του, να διασκεδάσουμε και να δώσουμε άλλο χρώμα στο πρωινό, στο μεσημέρι και στο βράδυ μας, με θέα τη θάλασσα!

Το Yayaz ανοίγει αυτό το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου και η πόλη αποκτά μια καινούργια ξεχωριστή επιλογή για το διάλλειμα από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Μια ωραία ,νεανική ομάδα, η ομάδα του Μacao, που μεγάλωσε με την ένταξη του Γιάννη Πετρόπουλου, υπόσχεται πολλές εκπλήξεις και σίγουρα τη διασκέδαση που όλοι περιμένουμε!

Yayaz - The place to be!