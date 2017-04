Η 10χρονη που κέρδισε το «Δανία Έχεις Ταλέντο» παίζοντας ντραμς! - ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Η εφετινή σεζόν του «Δανία έχει ταλέντο» δεν μοιάζει με καμία από τις προηγούμενες, καθώς νικήτρια αναδείχθηκε ένα 10χρονο κοριτσάκι χάρη στην τρομερή της ικανότητα να παίζει ντραμς. Μάλιστα, δεν έπαιζε κάποιο εύκολο κομμάτι, αλλά τραγούδια που απαιτούν μεγάλη συγκέντρωση και άριστη γνώση του οργάνου.

Ενδεικτικά κάποια από τα κομμάτια που έπαιξε η Johanne είναι το Killing In The Name των Rage Against The Machine, με το οποίο και συστήθηκε στο παιχνίδι και το Whole Lotta Love των Led Zepplin με το οποίο κέρδισε το εισιτήριο για τον τελικό.

Αυτό ήταν αξίας περίπου 30.000 ευρώ, με την μικρή Johanne Astrid να δηλώνει: «Ελπίζω μετά από αυτό να καταφέρω να παίξω ντραμς και σε άλλα μέρη. Να σας πω την αλήθεια δεν έχω σκεφτεί τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό που ξέρω είναι πως θέλω να παίζω ντραμς».