Ένας Πατρινός στα "backstage" του trailer για το "So you think you can dance"-BINTEO

Το “Sο you think you can dance” επιστρέφει στις 21 Απριλίου στον ΑΝΤ1 και ένας από τους κριτές θα είναι ο χορογράφος και σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Ρήγος. Στο backstage video του trailer, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, είδαμε κι έναν Πατρινό.

Κωνσταντίνος Ρήγος & Άγγελος Παναγόπουλος: Ένα πετυχημένο καλλιτεχνικό δίδυμο με αγάπη για την Πάτρα

Πρόκειται για τον Άγγελο Παναγόπουλο που είναι εδώ και αρκετά χρόνια συνεργάτης του πετυχημένου σκηνοθέτη και δεν θα μπορούσε να λείπει από το νέο του βήμα.

Δείτε το βίντεο από τα backstage!