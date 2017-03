Στο «So you think you can Dance» του ΑΝΤ1 η Ελένη Φουρέϊρα και ο Ιβάν Σβιτάιλο

Μετά την απόφαση του ΑΝΤ1 να προχωρήσει κανονικά στην προετοιμασία και μετάδοση του χορευτικό show «So you think you can dance» μόλις τελειώσει το «Rising Star», οι προετοιμασίες του σόου προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr το εντυπωσιακό χορευτικό show θα βγει στον «αέρα» του καναλιού του Αμαρουσίου την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, μετά δηλαδή το Πάσχα, με παρουσιάστρια την Δούκισσα Νομικού. Μετά τον Πάνο Μεταξόπουλο που θα είναι το ένα από τα τέσσερα μέλη της επιτροπής, δύο ακόμη ονόματα βρίσκονται πολύ κοντά στη συμμετοχή τους.

Ο λόγος για τον γνωστό ηθοποιό και χορευτή Ιβάν Σβιτάιλο που έχει άριστες γνώσεις χορού αλλά και την εκρηκτική ποπ τραγουδίστρια Ελένη Φουρέϊρα.

Η τραγουδίστρια έκανε ραντεβού με τον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής και ενθουσιάστηκε με την πρόταση που της έγινε για συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του «So you think you can dance». Απομένει ένα ακόμη πρόσωπο για να ολοκληρωθεί το team της επιτροπής η σύνθεση της οποίας θα οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ethnos.gr