Η Αντζελίνα Τζολί μιλά με δάκρυα στα μάτια για πρώτη φορά για το διαζύγιό της- ΒΙΝΤΕΟ

Η Αντζελίνα Τζολί μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον σύντροφό της Μπραντ Πιτ, από την ημέρα που ανακοινώθηκε ο χωρισμός τους τον περασμένο Σεπτέμβρη. Σε συνέντευξή της στο BBC Word η ηθοποιός έκανε λόγο για μια "δύσκολη στιγμή" για την οικογένειά της.

"Δεν θέλω να πω πολλά για το θέμα, εκτός από το ότι αποτελούσε μια δύσκολη στιγμή" σημείωσε και πρόσθεσε: "Είμαστε και θα είμαστε πάντα οικογένεια και θα το ξεπεράσουμε με το χρόνο. Ελπίζω να βγούμε πιο δυνατοί από αυτό". Όπως είπε πολλοί άνθρωπο βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.

"Όλη μου η οικογένεια περνάμε μια δύσκολη φάση" σημείωσε.

"Επικεντρώνομαι στα παιδιά μου, στα παιδιά μας, και η προσοχή μου είναι να τους βρω διεξόδους" σημείωσε.

Όπως είπε, αντιμετωπίζει κάθε μέρα βήμα, βήμα και προσπαθεί να βάλει και πάλι πρόγραμμα στην καθημερινότητά της. "Ξυπνάω προσπαθώντας να βρω ποιος θα βγάλει βόλτα το σκύλο, ποιος θα φτιάξει τις τηγανήτες και αν όλοι έχουν βουρτσίσει τα δόντια τους" σημείωσε.

Η Τζολί βρέθηκε μαζί με τα έξι της παιδιά στην Καμπότζη για τις ανάγκες της προώθησης της νέας της ταινίας "First They Killed My Father, μια δημόσια εμφάνιση που υπήρξε η πρώτη μετά τη "φουρτούνα" του διαζυγίου.