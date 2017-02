Η φετινή Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, η 26χρονη Άντρια Παναγιωτοπούλου, γνωστή στην τοπική κοινωνία από την ενασχόλησή της με το και το χορό.

Έχει συμμετάσχει στην ινδική ταινία bollywood «Βetween you and me» ως κεντρική χορεύτρια και έχει αποσπάσει το χρυσό μετάλλιο στους επαγγελματίες πανελλαδικώς και τον τίτλο «Bollywood Star of the Year» στον 3ο διεθνή διαγωνισμό Bollywood υπό την αιγίδα της Unesco (Ιούλιος 2016).

Δείτε τη να χορεύει: