Νέο zen city στο κέντρο της Πάτρας με επικεφαλής την Χριστίνα Σκιαδαρέση - Κοινοποιήστε και κερδίστε ένα χαλαρωτικό μασάζ και μια θεραπεία σώματος

Μετά το Zen της Ηρώων Πολυτεχνείου, άνοιξε μέσα στις γιορτές το ...αδελφάκι του, ο νέος χώρος ομορφιάς, το Zen City, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία που το έκανε να ξεχωρίζει και να αγαπηθεί, όχι μόνο από τις γυναίκες αλλά και από τους άνδρες. Με επικεφαλής την Χριστίνα Σκιαδαρέση, με σπουδές αισθητικής στην Αγγλία στο βιογραφικό της καθώς και στο ΤΕΙ Αθηνών, το Zen City, είναι από τους πιο καλαίσθητους χώρους ομορφιάς στο κέντρο της Πάτρας.

Με το πετρόλ να κυριαρχεί παραπέμποντας σε μαροκινές αναφορές, την μπαμπού επένδυση στους τοίχους να σε ταξιδεύει στην Ταϊλάνδη, το ατμοσφαιρικό αίθριο να μας δίνει υποσχέσεις lounge ανάπαυλας μόλις ο καιρός το επιτρέψει, ο χώρος είναι ζεστός, διατηρώντας στοιχεία της αρχιτεκτονικής του όπως το μωσαϊκό στο πάτωμα.

Ο χώρος έχει δύο επίπεδα, όπου μπορείτε να απολαύσετε από μασάζ και θεραπείες σώματος, μέχρι μανικιούρ, πεντικιούρ, αποτρίχωση, περιποίηση φρυδιών, τατού φρυδιών, μακιγιάζ, ενώ μπορείτε να προσφέρετε και ένα gift voucher.

Το Zen City βρίσκεται στον πεζόδρομο της Κανάρη 25 (ανάμεσα στε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου). Τηλ. 2610336946 / 6951403822. www.zenspacity.gr/

