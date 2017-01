ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Νίκος Πιλαβάς

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Νίκος Πιλαβάς

Πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος ποτοποιϊας Pilavas

Αν και δεν είχε ενεργή εµπλοκή µε τον αθλητισµό, ο Νίκος Πιλαβάς αγαπά το ποδόσφαιρο και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η οικογενειακή επιχείρηση που διευθύνει, είναι χορηγός και βοηθά υλικά και ηθικά πολλές οµάδες της περιοχής.

Ωστόσο, ο Νίκος Πιλαβάς είναι πιστός φίλαθλος και µάλιστα ένθερµος υποστηρικτής της Παναχαϊκής. Για το λόγο αυτό άλλωστε, µόλις ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας – µε τον οποίο τους συνδέει µακρά φιλία – του πρότεινε να συµµετάσχει στην Παναχαϊκή Συµµαχία αποδέχθηκε αµέσως την πρόσκληση.

«Αποφασίσαµε όλοι εµείς της Παναχαϊκής Συµµαχίας να µπούµε µπροστά και να δηµιουργήσουµε αυτή την κίνηση, που στηρίζεται σε υγιείς βάσεις, για το καλό της οµάδας και της πόλης που «διψά» για ποδόσφαιρο».

Η απόφασή του αυτή όπως επισηµαίνει µε το χρόνο και την ανταπόκριση του κόσµου στην πρωτοβουλία, δικαιώνεται.

