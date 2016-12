ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Αλέξανδρος Βασιλάτος

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Αλέξανδρος Βασιλάτος

Οµογενής επιχειρηµατίας στο Καµερούν

Με καταγωγή από την Κεφαλονιά, ο Αλέξανδρος Βασιλάτος ζει και δραστηριοποιείται επαγγελµατικά τα τελευταία 35 χρόνια στο Καµερούν της Αφρικής, συνεχίζοντας τις οικογενειακές επιχειρήσεις στον κλάδο της αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και της εµπορίας τροφίµων.

Ωστόσο ποτέ δεν ξεχνάει την Ελλάδα και συχνά – πυκνά, σχεδόν κάθε µήνα, επισκέπτεται την Πάτρα αλλά και την Κεφαλονιά.

Ο Αλέξανδρος Βασιλάτος τη δεκαετία του ’90 βρισκόταν στο γήπεδο της Αγυιάς, όχι µόνο για να δει την Παναχαϊκή, αλλά και να χειροκροτήσει παίκτες από το Καµερούν που έπαιζαν στους «κοκκινόµαυρους» και µε τους οποίους είχε φιλικές σχέσεις.

Μάλιστα στο Καµερούν υποστηρίζει το ποδόσφαιρο, βοηθώντας αρκετές οµάδες και έχει αναπτύξει φιλίες µε πολλούς ποδοσφαιριστές. Ένας δε, εξ’ αυτών είναι ο Ρότζερ Μίλερ, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Καµερούν που σήµερα είναι υπουργός στην κυβέρνηση της χώρας του.

Και δεν είναι µόνο αυτό. Στις εταιρείες του κ. Βασιλάτου, υπάρχουν έξι ποδοσφαιρικές οµάδες, οι οποίες παίζουν σε ενδοεταιρικά τουρνουά.

Με αυτό το «βιογραφικό» και το πάθος για το ποδόσφαιρο, όπως ήταν αναµενόµενο απάντησε θετικά, στην πρόταση να συµµετάσχει στο νέο ξεκίνηµα της Παναχαϊκής, εξάλλου µε τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα τον συνδέουν δεσµοί φιλίας.

«Στόχος µας είναι να γίνει κάτι καλό γι’ αυτή την ιστορική οµάδα και για την πόλη. Να ξεφύγει η Παναχαϊκή από την εγκατάλειψη και να έρθουν πάλι στο γήπεδο τα νέα παιδιά και οι οικογένειες. Ελπίζω και θέλουµε να πάµε µπροστά, µε τη βοήθεια του κόσµου. Αυτό είναι το πιο σηµαντικό». Όσο για τα µηνύµατα του κόσµου, όπως λέει, το κλίµα είναι πολύ θετικό για την προσπάθεια, η οποία όπως τονίζει είναι συλλογική.

«Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί γιατί στηρίζεται σε υγιείς βάσεις. Όπως όλοι οι Πατρινοί κάνουµε όνειρα για την οµάδα. Έχουµε καλή οµάδα, καλό προπονητή, καλούς ανθρώπους. Θέλουµε το επόµενο βήµα να είναι η επόµενη κατηγορία και γιατί όχι αµέσως µετά η άνοδος. Εύχοµαι να συνεχίσουµε όπως ξεκινήσαµε, µε αυτή την όρεξη που έχουµε τώρα».

