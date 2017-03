Θεατρικό σεμινάριο με τον Ανδρέα Κατερινόπουλο

Θέατρο » Θέατρο Act

Έχει ξαναέρθει στην Πάτρα και δη στο θέατρο Act και έχει ενθουσιάσει. Μάλιστα είχε παρουσιάσει την παράσταση του και στο πλαίσιο του The Best Comedy Week με όλα τα εισιτήρια προπωλημένα. Ο λόγος για τον δημοφιλή ηθοποιό, παρουσιαστή και «ειδήμων» της stand up comedy Σίλα Σεραφείμ, ο οποίος θα έρθει στο θέατρο act στο...