Europa League: Με τη Στεάουα Βουκουρεστίου ο ΠΑΟΚ στα playoffs- Οι διασταυρώσεις του Ολυμπιακού

ΠΑΟΚ-Στεάουα Βουκουρεστίου για τα playoffs της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης. Ο πρώτος αγώνας στην Τούμπα, η ρεβάνς στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας.

Τη Στεάουα θα βρει στο δρόμο του ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/1) στη Νιόν.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, εκεί όπου ο "Δικέφαλος του βορρά" ηττήθηκε 1-0 από τη ρουμάνικη ομάδα στις 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της League Phase, ενώ η ρεβάνς θα φιλοξενηθεί μία εβδομάδα αργότερα (20/2) στο Βουκουρέστι.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της League Phase, η Στεάουα αντιμετώπισε και τον Ολυμπιακό, με τον οποίο αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 στη Ρουμανία, και συνολικά κατετάγη 11η με 14 βαθμούς.

Από τη κλήρωση καθορίστηκαν και τα δύο ζευγάρια, από τα οποία θα προκύψουν οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη φάση των "16". Σε αυτά, η Φενερμπαχτσέ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ και η Τβέντε την Μπόντο Γκλιμτ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs του Europa League:

Τβέντε - Μπόντο Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε - Άντερλεχτ

ΠΑΟΚ - Στεάουα

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Άγιαξ

Άλκμααρ - Γαλατασαράι

Μίντιλαντ - Σοσιεδάδ

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν

Πόρτο - Ρόμα

Οι διασταυρώσεις στη φάση των "16":

Λάτσιο (1η) ή Αθλέτικ (2η) vs Φερεντσβάρος (17η) - Βικτόρια Πλζεν (16η) ή Πόρτο (18η) - Ρόμα (15η)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3η) ή Τότεναμ (4η) vs Άλκμααρ (19η) - Γαλατασαράι (14η) ή Μίντιλαντ (20η) - Σοσιεδάδ (13η)

Άιντραχτ (5η) ή Λιόν (6η) vs Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (21η) - Άγιαξ (12η) ή ΠΑΟΚ (22η) - Στεάουα (11η)

Ολυμπιακός (7η) ή Ρέιντζερς (8η) vs Φενέρμπαχτσε (24η)- Άντερλεχτ (10η) ή Τβέντε (23η) - Μπόντο Γκλιμτ (9η)