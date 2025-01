Eurovision: Η αντίδραση της τραγουδίστριας που δεν πήρε κανένα βαθμό στον ελληνικό τελικό

Αναλυτικά η βαθμολογία που έλαβαν τα 12 τραγούδια στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2025

1. Klavdia, Αστερομάτα – 44 βαθμοί

2. Evangelia, Vale – 42 βαθμοί

3. Barbz, Sirens – 30 βαθμοί

4. Dinamiss, Odyssey – 24 βαθμοί

5, Xannova Xan, Play it – 20 βαθμοί

6. Κώστας Αγέρης, Γη μου – 18 βαθμοί

7. Rikki, Elevator (Up and down) – 14 βαθμοί

8. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Κώστας Καραφώτης, Παράδεισος – 13 βαθμοί

9. Θάνος Λάμπρου, Free Love – 12 βαθμοί

10. Georgina Kalais & Joht Vlaseros, High Road – 8 βαθμοί

11. Andy Nicolas, Lost my way – 8 βαθμοί

12 Nafsica, Unhurt me – 0 βαθμοί