Πάτρα: Διάλεξη στο 13ο λύκειο από τον Στέφανο Αρετάκη

Το 13ο Γενικό Λύκειο Πατρών, o Διευθυντής Κωνσταντίνος Καλλίγνωμος και οι Καθηγητές διοργανώνουν εκδήλωση με καλεσμένο τον διακεκριμένο Έλληνα μαθηματικό, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο Στέφανο Αρετάκη.

Ο κύριος Αρετάκης θα παραθέσει διάλεξη με θέμα: «Στοχοπροσήλωση και Επιστήμη», τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2025, στις 6.30 το απόγευμα, στο 13ο Γενικό Λύκειο Πατρών (Κανακάρη 58).

Ο Στέφανος Αρετάκης είναι ένα μαθηματικό φαινόμενο και χωρίς αμφιβολία, αποτελεί το πρότυπο που θέλουμε να βλέπουμε. Είναι από τους λίγους ανθρώπους στον πλανήτη που έχει θεώρημα με το όνομά του. Κατάφερε να αποδείξει μαθηματικά την ύπαρξη μιας νέας αστάθειας (των λεγόμενων «ακραίων Μελανών οπών») η οποία ονομάστηκε «Αστάθεια Αρετάκη» και πλέον αποτελεί αντικείμενο μελετών στη Φυσική.

Ζει στο Τορόντο του Καναδά πλέον, όμως μεγάλωσε στο Καστρίτσι, στην Πάτρα. Τα μαθηματικά δεν ήταν για εκείνον απλώς το αγαπημένο του μάθημα. Από τα παιδικά του χρόνια, αποτελούσαν ένα παιχνίδι σκέψης και λογικής και τα χρησιμοποιούσε για να λύνει τα καθημερινά του προβλήματα.

Δεν ήταν μόνο οι επιτυχίες, αλλά οι αποτυχίες του, αυτές που τον οδήγησαν στην ακαδημαϊκή του καριέρα, μένοντας προσηλωμένος στους στόχους του. Επέλεξε αυτό που του άρεσε και κυρίως εκείνο στο οποίο έκρινε ότι ήταν καλός. Θεώρησε ότι το καλύτερο που μπορούσε να κάνει, είναι να συνεχίσει να δουλεύει συγκεντρωμένος με βάση αυτά τα οποία του δίνονταν και να ελπίζει ότι την επόμενη φορά θα επιτύχει. Πάντοτε λέει στα παιδιά ότι «είμαστε ένα ενιαίο σύνολο και η μόνη απόσταση που έχουμε να καλύψουμε είναι εκείνη της υπέροχης διαδρομής προς τη γνώση».

Σήμερα, ο Έλληνας επιστήμονας στα -σχεδόν- 38 του χρόνια, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στα Θεωρητικά Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο (University of Toronto), στον Καναδά. Και απολαμβάνει την παγκόσμια αναγνώριση.

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Στέφανου Αρετάκη.

Κρητικός και Ζακυνθινός στην καταγωγή, μεγάλωσε στο Παγκράτι μέχρι τα 12 του χρόνια, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε με τους γονείς του στην Πάτρα, όπου και αποφοίτησε από το Λύκειο Καστριτσίου. Από νεαρή ηλικία είχε κερδίσει πολλές φορές το χρυσό μετάλλιο στις Μαθηματικές Ολυμπιάδες. Ολοκλήρωσε σε λιγότερο από δύο χρόνια τις προπτυχιακές του σπουδές, στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με βαθμό 10.

Την ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007 πραγματοποίησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Θεωρητικά Μαθηματικά, στο Κέμπριτζ (Cambridge University). Το 2012 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο ίδιο πανεπιστήμιο, ως υπότροφος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, υπό την εποπτεία του διακεκριμένου Καθηγητή Μαθηματικών Μ. Δαφέρμου.

Πριν ακόμη ολοκληρώσει στο διδακτορικό του, έπιασε την άκρη ενός πολύ σπουδαίου νήματος με τις ανακαλύψεις του, που άνοιξαν σε πληθώρα ερευνητών νέους επιστημονικούς δρόμους. Η εργασία του, το 2011, σχετικά με την αστάθεια των λεγόμενων ακραίων μελανών οπών, μια κατηγορία μελανών οπών με μέγιστη στροφορμή ή φορτίο, δημιούργησε μια καινούργια ερευνητική κατεύθυνση στη θεωρητική φυσική. Η μετέπειτα μελέτη του, σε συνεργασία με τους Γ. Αγγελόπουλο και Ντ. Γκάιτς, οδήγησε στην επίλυση μιας σειράς προβλημάτων με αποκορύφωμα την ανακάλυψη μιας χαρακτηριστικής ιδιότητας (υπογραφής) των ακραίων μελανών οπών το 2018. Η υπογραφή αυτή μάλιστα, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην έμμεση παρατήρηση των μελανών οπών, αλλά και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική τους εξέλιξη. Γι’ αυτούς τους λόγους, η υπογραφή αυτή μελετάται από διάφορες ερευνητικές ομάδες στη Φυσική και την Αστροφυσική. Η πρόσφατη εργασία του, σε συνεργασία με τους Στ. Τσίμεκ και Ι. Ροντνιάνσκι, αναγνώρισε τα εμπόδια της συγκόλλησης χωροχρόνων με βάση θεμελιώδεις φυσικές ποσότητες.

Στα 24 του, αποδέχθηκε τη μεταδιδακτορική θέση Veblen στο Πρίνστον (Princeton University) και στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών (Institute for Advanced Study) όπου ήταν καθηγητής ο Αϊνστάιν.

Ο Στέφανος Αρετάκης έχει τιμηθεί με σειρά διεθνών διακρίσεων. Έχει βραβευθεί από το Ίδρυμα Σλόουν (Sloan Foundation) και από το Ίδρυμα Επιστημών της Αμερικής (National Science Foundation) και του Καναδά (Natural Sciences and Engineering Research Council-NSERC). Έχει επίσης διακριθεί ως ένας από τους κορυφαίους νέους επιστήμονες στο Οντάριο του Καναδά. Το 2016 του απονεμήθηκε το βραβείο Παπαστράτου στη Γεωμετρία από την Ακαδημία Αθηνών. Το καλοκαίρι του 2021 παρέλαβε το βραβείο IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics) στη Μαθηματική Φυσική «για τη σημαντική συμβολή του στη γενική σχετικότητα, με αναγνωρισμένο δυναμικό για πειραματικές εφαρμογές». Το 2023 βραβεύτηκε με το Βραβείο Μόραβετζ από τη Μαθηματική Εταιρεία του Καναδά.