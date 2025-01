Eurovision 2025: Την Πέμπτη ο εθνικός τελικός - Τι ξέρουμε μέχρι τώρα

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον εθνικό τελικό της ΕΡΤ, προκειμένου να αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Το βράδυ της Πέμπτης, οι 12 φιναλίστ θα εμφανιστούν με τα τραγούδια τους στο Christmas Theater και στη συνέχεια θα κριθεί ποιο θα είναι εκείνο που τελικά θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον 69ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Το τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού (50%) αλλά και από την αξιολόγηση δύο επιτροπών, μιας εγχώριας και μιας διεθνούς, οι οποίες θα καθορίσουν το υπόλοιπο 50%.

Η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών προέκυψε από κλήρωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ παρουσία συμβολαιογράφου.

Eurovision 2025: Η σειρά εμφάνισης των 12 τραγουδιών στον Εθνικό Τελικό

Rikki – «Elevator (Up And Down)»

Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

Κώστας Αγέρης – «Γη Μου»

Andy Nicolas – «Lost My Way»

Klavdia – «Αστερομάτα»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

Georgina Kalais & John Vlaseros – «High Road»

BARBZ – «Sirens»

Evangelia – «Vále»

Dinamiss – «Odyssey»

Nafsica – «Unhurt Me»

Xannova Xan – «Play It!»

Eurovision 2025: Ανακοινώθηκε ο ημιτελικός στον οποίο θα εμφανιστεί η Ελλάδα

Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε η κλήρωση και ανακοινώθηκε η εμφάνιση των 37 διαγωνιζόμενων χωρών, στους ημιτελικούς του φετινού διαγωνισμού της Eurovision. Όλες οι χώρες, εκτός από της «Big Five», τοποθετήθηκαν αρχικά σε πέντε κληρωτίδες και έπειτα έγινε η κλήρωσή τους στους δύο Ημιτελικούς.

Υπενθυμίζεται ότι παραδοσιακά οι «Big Five», δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία, προκρίνονται απευθείας στον τελικό όπως και η διοργανώτρια χώρα, η Ελβετία.

Σημειώνεται παράλληλα ότι μετά την έκτακτη αποχώρηση της Μολδαβίας από τον διαγωνισμό, ο Α’ ημιτελικός θα περιλαμβάνει 15 χώρες και ο Β’ 16.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο Α’ μισό του Β’ ημιτελικού στις 15 Μαΐου, ενώ η Κύπρος στο Β’ μισό του Α’ ημιτελικού στις 13. Τέλος, οι ακριβείς θέσεις θα ανακοινωθούν από την EBU λίγο πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.