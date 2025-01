Ύπνος: Ειδικός αποκαλύπτει γιατί το χασμουρητό είναι ευεργετικό για την υγεία σας

Ο καλός ύπνος είναι αναζωογονητικός, αλλά ποιος θα περίμενε ότι το χασμουρητό θα μπορούσε να είναι τόσο ωφέλιμο για την υγεία μας.

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι αυτή η απλή αντίδραση του οργανισμού μας, συνήθως όταν νυστάζουμε, μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την ψυχική μας ευεξία. Ας δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό το συνηθισμένο φαινόμενο και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα οφέλη του.

Ύπνος: Γιατί το χασμουρητό είναι ευεργετικό για την υγεία μας – Τι αποκαλύπτει ειδικός

Είναι γεγονός ότι το χασμουρητό είναι ωφέλιμο για την υγεία σας. Σύμφωνα με ειδικούς, απελευθερώνει τη «ορμόνη της ευφορίας» σεροτονίνη, καθώς και ντοπαμίνη, η οποία βοηθά στη ρύθμιση της διάθεσης και του ύπνου.

Μια μελέτη σε 2.000 ενήλικες από την Bensons for Beds αποκάλυψε ότι ο μέσος ενήλικας χασμουριέται 5 φορές την ημέρα, με την πιο δημοφιλή ώρα, μεταξύ 20:00 και 22:00 το βράδυ και 14:00 έως 16:00 το απόγευμα.

Η ειδικός ύπνου Dr. Sophie Bostock, η οποία είναι το πρόσωπο πίσω από το Sleep Scientist, το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να κοιμούνται καλά, εξηγεί: «Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, το χασμουρητό μπορεί να είναι ωφέλιμο, καθώς συνδέεται με την απελευθέρωση ντοπαμίνης, σεροτονίνης και ωκυτοκίνης, οι οποίες μπορούν να έχουν καταπραϋντική επίδραση στο στρες. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με το λόγο που χασμουριόμαστε, αλλά δεν υπάρχει μια οριστική απάντηση.

Το χασμουρητό συχνά συνδέεται με την αυξημένη ροή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στον εγκέφαλο, γεγονός που βοηθά να ξυπνήσουμε. Μπορεί επίσης να είναι πιο έντονο, πριν και κατά τη διάρκεια αγχωτικών καταστάσεων διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της χαλάρωσης. Επίσης, τείνουμε να χασμουριόμαστε περισσότερο σε ζεστό καιρό, πράγμα που μπορεί να υποδηλώνει ότι διαδραματίζει ρόλο στον έλεγχο της θερμοκρασίας. Η έρευνα δείχνει ότι στους ανθρώπους και στα ζώα, το χασμουρητό είναι επίσης μεταδοτικό».

Οι 5 πιο μεταδοτικοί τύποι χασμουρητού που εντόπισε η μελέτη

Το χασμουρητό της γάτας (The Cat Yawn)

Το χασμουρητό με τέντωμα (The Stretch Yawn)

Το χασμουρητό του ποντικού (The Bear Yawn)

Το χασμουρητό της απελευθέρωσης (The Liberator Yawn)

Το χασμουρητό της γάτας

Πάρτε μια βαθιά ανάσα, ανοίξτε το στόμα σας διάπλατα και χασμουρηθείτε εντελώς σιωπηλά.

Το χασμουρητό με τέντωμα

Πάρτε μια βαθιά ανάσα, τεντώστε το λαιμό σας, γείρετε το κεφάλι σας προς τα πίσω και ξεδιπλωθείτε καθώς παρακολουθείτε αυτό το εκφραστικό χασμουρητό να τεντώνει όλο σας το σώμα. Εκπνεύστε και αναστενάξτε.

Το χασμουρητό του ποντικού

Φανταστείτε το εσωτερικό σας χασμουρητό να απελευθερώνεται αργά και ήσυχα, καθώς κρατάτε το στόμα σας όσο πιο κλειστό γίνεται για να μην ενοχλήσετε κανέναν, ίσως αφήνοντας μόνο ένα μικρό σφύριγμα όπως υποδηλώνει και το όνομα.

Το χασμουρητό της αρκούδας

Απελευθερώστε την εσωτερική σας αρκούδα καθώς το χασμουρητό σας γίνεται πιο ενισχυμένο με επιπλέον ηχητικά εφέ όπως ένα «αααααχ».

Το χασμουρητό της απελευθέρωσης

Νιώστε αυτό το ενθουσιώδες χασμουρητό να κατακλύζει όλο σας το σώμα, καθώς σας χαλαρώνει και σας αναζωογονεί.

