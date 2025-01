Χρυσά Βατόμουρα 2025: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες των φετινών Razzies έχουν ως εξής:

Χειρότερη Ταινία

Borderlands

Joker: Τρέλα για Δύο

Madame Web

Megalopolis

Reagan.

Χειρότερος Ηθοποιός

Τζακ Μπλακ, Dear Santa

Ζάκαρι Λίβαϊ, Harold and the Purple Crayon

Χόακιν Φίνιξ, Joker: Τρέλα για Δύο

Ντένις Κουέιντ, Reagan

Τζέρι Σάινφελντ, Unfrosted.

Χειρότερη Ηθοποιός

Κέιτ Μπλάνσετ, Borderlands

Lady Gaga, Joker: Τρέλα για Δύο

Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Argylle

Ντακότα Τζόνσον, Madame Web

Τζένιφερ Λόπεζ, Atlas.

Χειρότερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Τζακ Μπλακ, Borderlands

Κέβιν Χαρτ, Borderlands

Σάια ΛαΜπέφ (in drag), Megalopolis

Ταχάρ Ραχίμ, Madame Web

Τζον Βόιτ, Megalopolis, Reagan, Shadow Land & Strangers.

Χειρότερος Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Αριάνα ΝτεΜπόουζ, Argylle και Kraven ο Κυνηγός

Λέσλι-Αν Ντάουν, Reagan

Εμμα Ρόμπερτς, Madame Web

Ειμι Σούμερ, Unfrosted

FKA Τwigs, To Kοράκι.

Χειρότερος Σκηνοθέτης

Σ.Τζ. Κλάρκσον, Madame Web

Φράνσις Φορντ Κόπολα, Megalopolis

Τοντ Φίλιπς, Joker: Τρέλα για Δύο

Ιλάι Ροθ, Borderlands

Τζέρι Σάινφελντ, Unfrosted.

Χειρότερoς Συνδυασμός

Οποιοδήποτε δίδυμο ενοχλητικών χαρακτήρων (Αλλά κυρίως ο Τζακ Μπλακ), Borderlands

Οποιοδήποτε δίδυμο καθόλου αστείων κωμικών ηθοποιών, Unfrosted

Ολόκληρο το καστ, Megalopolis

Χόακιν Φίνιξ και Lady Gaga, Joker: Τρέλα για Δύο

Ντένις Κουέιντ και Πενέλοπι Αν Μίλερ, Reagan.

Χειρότερο πρίκουελ/ ριμέικ/ σπιν-οφφ/ σίκουελ

To Kοράκι

Joker: Τρέλα για Δύο

Kraven ο Κυνηγός

Μουφάσα: Ο Βασιλιάς Των Λιονταριών

Rebel Moon – Part Two: The Scargiver.

Χειρότερο Σενάριο

Joker: Τρέλα για Δύο

Kraven ο Κυνηγός

Madame Web

Megalopolis

Reagan.