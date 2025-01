Πάτρα: Εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Κάθε 45 δευτερόλεπτα ένας πολίτης κατά μήκος της Ευρώπης υπόκειται σε καρδιοπνευμονική ανακοπή. Την ίδια ώρα η απειλητική εξωτερική αιμορραγία, παραμένει η πιο συχνή προλήψιμη αιτία θανάτου σε άτομα της πλέον παραγωγικής ηλικίας (<40 ετών).

Παρά την ιδιαίτερη πρόκληση που εξ ’ορισμού δημιουργείται, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αποτελούν αναστρέψιμες καταστάσεις, αν και εφόσον αναγνωριστούν άμεσα και αντιμετωπιστούν έγκαιρα και έγκυρα.

Σε μια εποχή που ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι γρήγοροι και απαιτητικοί ρυθμοί της καθημερινότητας, οι αναρίθμητες υποχρεώσεις και οι πολύπλευρες επαγγελματικές και οικογενειακές απαιτήσεις ολοένα αυξάνονται και πιέζουν όλο και περισσότερο τον μέσο Έλληνα, οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων, του Νηπιαγωγείου Τσουκαλαιϊκων καθώς και η Σχολική Τροχονόμος, βρήκαν τη διάθεση και το χρόνο να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών.

Σε μια προσπάθεια δημιουργίας ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση μιας ασφαλούς κοινότητας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, όλοι εκπαιδεύτηκαν στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED Provider Course) και την αντιμετώπιση της απειλητικής εξωτερικής αιμορραγίας (Stop the Bleed Course).

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2025 στο Δημοτικό σχολείο. Το «ATLS ΕΛΛΑΣ», που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Πατρών αποτέλεσε τον φορέα υλοποίησης, ενώ οι διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις προέρχονταν από το European Resuscitation Council και το American College of Surgeons.