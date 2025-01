Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπαιδεύει το Δημοτικό Σχολείο Καμινίων και το Νηπιαγωγείο Τσουκαλαιϊκων στις πρώτες βοήθειες

Κάθε 45 δευτερόλεπτα ένας πολίτης κατά μήκος της Ευρώπης υπόκειται σε καρδιοπνευμονική ανακοπή…Την ίδια ώρα η απειλητική εξωτερική αιμορραγία, παραμένει η πιο συχνή προλήψιμη αιτία θανάτου σε άτομα της πλέον παραγωγικής ηλικίας (<40 ετών)… Παρά την ιδιαίτερη πρόκληση που εξ ’ορισμού δημιουργείται, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αποτελούν αναστρέψιμες καταστάσεις, αν και εφόσον αναγνωριστούν άμεσα και αντιμετωπιστούν έγκαιρα και έγκυρα…

Σε μια εποχή που ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι γρήγοροι και απαιτητικοί ρυθμοί της καθημερινότητας, οι αναρίθμητες υποχρεώσεις και οι πολύπλευρες επαγγελματικές και οικογενειακές απαιτήσεις ολοένα αυξάνονται και πιέζουν όλο και περισσότερο τον μέσο Έλληνα, οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων,του Νηπιαγωγείου Τσουκαλαιϊκων καθώς και η Σχολική Τροχονόμος,βρήκαν τη διάθεση και το χρόνο να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών.

Σε μια προσπάθεια δημιουργίας ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση μιας ασφαλούς κοινότητας,όλοι εκπαιδεύτηκαν στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED Provider Course) και την αντιμετώπιση της απειλητικής εξωτερικής αιμορραγίας (Stop the Bleed Course). Οι εκπαιδεύσεις, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου στο Δημοτικό σχολείο. Το «ATLS ΕΛΛΑΣ», που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Πατρών αποτέλεσε τον φορέα υλοποίησης, ενώ οι διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις προέρχονταν από το European Resuscitation Council και το American College of Surgeons.

Αναφορικά με το αντικείμενο της εκπαίδευσης, πρέπει να αναφερθεί ότι η χώρα μας είναι μία από τις ελάχιστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό μάθημα στο σχολείο και επίσης η χώρα με πολύ μικρή αναλογία αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και πολιτών, παρά τη σύσταση για την παρουσία των εν λόγω μηχανημάτων με σχετικό ΦΕΚ από το 2008.

Αξίζει να σημειωθεί πως το επόμενο χρονικό διάστημα με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων θα επαναληφθούν οι εκπαιδεύσεις σε πολίτες των τοπικών κοινοτήτων που έρχονται σε επαφή καθημερινά με πολύ κόσμο(αυτοκινητιστές taxi,φαρμακεία,καταστηματάρχες των περιοχών,πρόεδροι των κοινοτήτων,γονείς κ.α.) προκειμένου να εκπαιδευτούν περισσότερα άτομα. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ασφαλούς κοινότητας, με μια πλήρως κατηρτισμένη ομάδα πολιτών και η τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών στην ευρύτερη περιοχή,καθώς μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση και της κοινότητας,κλιμάκιο του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων και του Συλλόγου Γονέων θα επισκεφθεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με αίτημα τη χορήγηση εξωτερικού απινιδωτή για να τοποθετηθεί στο σχολείο των Καμινίων ή σε άλλο κεντρικό σημείο στην κοινότητα γεγονός που είναι επιτακτική ανάγκη από τη στιγμή που στη δυτική πλευρά του Δήμου Πατρέων δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός εξωτερικών απινιδιτών(μόνο στο Δημοτικό Γήπεδο Βρχανεϊκων).