Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Τελευταία νέα για τη σίτιση και στέγαση των φοιτητριών/ών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσφατα προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την υλοποίηση πλέον του σχεδίου του νέου φοιτητικού εστιατορίου του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης για την ανακαίνιση δωματίων στη Φοιτητική Εστία Πατρών. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση μέριμνας για την αναβάθμιση τις σίτισης και στέγασης των φοιτητριών/ών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Μπούρας δήλωσε: «Ένα μεγάλο Όραμα πραγματώνεται για το Πανεπιστήμιο Πατρών αναφορικά με τη σίτιση και στέγαση των φοιτητριών και φοιτητών μας». Επίσης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «η αίθουσα θα είναι έτοιμη και θα παραδοθεί στους φοιτητές στο τέλος του χρόνου.»

Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ΚΑ171- Υποβολή Πρότασης Call 2025

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής Πρότασης για το Erasmus+ International Credit Mobility, 2025 (Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds – KA171-HED).

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των απαιτούμενων αρχείων ("Mobilities-requested_Call-2025".xls και "Quality-questions-ICM-Call-2025".doc) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι 11/02/2025.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της Πρότασης στο Erasmus+ ICM (ΚΑ171), επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/erasmus-diethnis-kinitikotita-ka171-ypovoli-protasis-call-2025/



18.1.25 | Διαδικτυακή Ημερίδα

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνουν επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Μορφολογία και Γραμματισμός στα Ευρωπαϊκά ορθογραφικά συστήματα: Διάλογος με την Ελληνική Γλώσσα» με κύρια ομιλήτρια την Dr. Lynne Duncan, Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας, University of Dundee, Scotland, UK. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025 στις 17.00 - 18:30. Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι ελεύθερη. Το Πρόγραμμα της Ημερίδας καθώς και η φόρμα εγγραφής για την παρακολούθηση της Ημερίδας είναι αναρτημένα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://greekliteracy-morph.gr/el/

24.1.25 | Παρουσίαση Βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή Οδυσσέα -Ιωάννη Ζώρα

Το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ), οι εκδόσεις Gutenberg και το Βιβλιοπωλείο ΠΟΛΥΕΔΡΟ της Πάτρας, πραγματοποιούν την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος), παρουσίαση του βιβλίου του Οδυσσέα – Ιωάννη Ζώρα, Ομότιμου Καθηγητή, Αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, π. Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ με τίτλο: ΚΡΑΤΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .

Ομιλητές:

Zέττα Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας

Σήφης Μπουζάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Μανώλης Κουτούζης, Πρύτανης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Θα απευθύνουν χαιρετισμό:

Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Σταύρος Κουμπιάς, π. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΟΚΠΠ

Συντονίζει: Λίνα Μπάστα, Διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV

Αντιφώνηση: Oδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας



Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία- Public Health»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 πρόκειται να λειτουργήσει, για δέκατη χρονιά, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία–Public Health». Με έμφαση στην πρόληψη, την προαγωγή και τις πολιτικές υγείας, το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του τομέα, παρέχοντας εργαλεία για την κατανόηση και διαχείριση των κοινωνικών και επιδημιολογικών προκλήσεων.

Με διεθνή προσανατολισμό και διεπιστημονική προσέγγιση, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και να συμβάλουν ενεργά στην υγεία των πληθυσμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Συγκεκριμένα εστιάζει:

· Στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας στην κοινότητα

· Στη μελέτη της υγείας με κοινωνική οπτική

· Στη χρησιμοποίηση επιστημονικών στοιχείων για την συνδιαμόρφωση πολιτικών υγείας και την αξιολόγηση προγραμμάτων.

Το ΠΜΣ αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ, είναι πιστοποιημένο από την ΕΘΑΑΕ και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζόμενων φοιτητών, με μαθήματα που πραγματοποιούνται δύο (2) μη συνεχόμενα τριήμερα τον μήνα, τις ημέρες Πέμπτη (απόγευμα), Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο (πρωί και απόγευμα). Η διδασκαλία γίνεται με συνδυασμό εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας και υβριδικής διδασκαλίας, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης, με διπλάσια διάρκεια από την κανονική, για μεγαλύτερη ευελιξία.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, ανοίγονται προοπτικές εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας, νοσοκομεία και υγειονομικές μονάδες, δημόσιες και ιδιωτικές ερευνητικές ομάδες, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς υγείας, καθώς και ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

Η δικτυακή πύλη για τις αιτήσεις θα είναι ανοικτή από τις 11.11.2024 έως και τις 03.02.2025.

Κάνε αίτηση εδώ:

https://www.med.upatras.gr/index.php?r=announces/view&id=5916&⟨=el

και γίνε ενεργό μέρος της πρόληψης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κοινοτήτων.

Μπορείτε να δείτε και το σχετικό video για το ΠΜΣ εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=5nOsh3UUuYE&ab_channel=MScinPublicHealthUOP



24.1.25 | Παρουσίαση Βιβλίων από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών και τις εκδόσεις Κύκλος

Οι εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών και οι εκδόσεις Κύκλος θα πραγματοποιήσουν από κοινού στο βιβλιοπωλείο ΠΙΞΕΛBOOKS την Παρασκευή 24.1.25 και ώρα: 20.30, παρουσίαση των δύο τίτλων του φιλοσόφου και ψυχαναλυτή Jonathan Lear: «Ριζική ελπίδα. Η ηθική απέναντι στον πολιτισμικό όλεθρο» & «Φαντάσου το τέλος. Πένθος και ηθικός βίος». Για το έργο του συγγραφέα θα μιλήσουν ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών Παύλος Κόντος και ο μεταφραστής Γιάννης Μολυνδρής.



Οικονομική Ενίσχυση Επιστημονικών Φοιτητικών Ομάδων Α΄ εξάμηνο 2025 | Aιτήσεις από 16 Ιανουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου

Οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Επιστημονικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης για το Α' εξάμηνο 2025 (Ιανουάριος- Ιούνιος) από 16 Ιανουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59 (αυστηρά).



«Επιστροφή» των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο ακαδημαϊκό τους σπίτι

Όλο και περισσότεροι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών «επιστρέφουν» στο ακαδημαϊκό τους σπίτι μέσω της εγγραφής τους στο κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων του Ιδρύματος, το οποίο ξεπέρασε το φράγμα των 18.000 μελών. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό το στοιχείο ότι το δίκτυο την 01/09/2020 απαρτίζονταν από 1.400 εγγεγραμμένα μέλη. Αναλυτικές πληροφορίες για το κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών όπως και το πεδίο της εγγραφής, αν και εφόσον είστε απόφοιτοι του Ιδρύματος, μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://alumni.upatras.gr/

Διοργάνωση Ημερίδας «Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα», 1/2/25, Αθήνα

Διοργανώνεται Ημερίδα με τίτλο «Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2025 στην Αθήνα. Στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.unic.ac.cy/el/event/imerida-i-diapolitismiki-ekpaideysi-kai-diamesolavisi-stin-ellada/ μπορείτε να εντοπίσετε αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα της Ημερίδας καθώς και τη Δήλωση Συμμετοχής με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου.

Ραδιοφωνική εκπομπή με Παραμύθια για τους μικρούς φίλους | 19/1/25 | 12:00 - 13:00 στον UPFm 103,7

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025 στις 12:00 -13:00 έχει προγραμματιστεί ραδιοφωνική εκπομπή με Παραμύθια για τους μικρούς φίλους στον UPFm – Σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπορείτε να συντονιστείτε στους 103,7 μεγάκυκλους των ερτζιανών για την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας αλλά και διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου: https://upfm.upatras.gr/



Δημοσίευση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Πανεπιστημίου Πατρών - (ΦΕΚ 7494/τ. Β΄/31-12-2024)

Στον ακόλουθο σύνδεσμο αναρτήθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 7494/τ. Β΄/31-12-2024): https://www.upatras.gr/upatras/legislation/





Δημοσίευση Κανονισμού Ακαδημαϊκής Λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Κανονισμός Ακαδημαϊκής Λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: (σύνδεσμος, απόφαση συγκλήτου).

